Análisis de AFP reafirma que ayuda humanitaria no fue incendiada por manifestantes - Runrun

EL PASADO 12 DE MARZO, la agencia de noticias AFP publicó el análisis de una investigación que determinó que la ayuda humanitaria quemada en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en la frontera colombo-venezolana, no fue incendiada por los acompañantes de la misma. Así quedaron desmentidos, nuevamente, Jorge Arreaza, canciller de Nicolás Maduro; la periodista de Telesur Madelein García, y una publicación de The New York Times del domingo.

El 23 de febrero, a las 17H01 de Colombia, Madelein García, una periodista venezolana que trabaja para la cadena Telesur, publicó dos fotos en su cuenta de Twitter presentadas como obtenidas en “exclusiva”. Según García, las imágenes son “las evidencias de quienes quemaron el camión con supuesta ayuda humanitaria en Ureña, fueron los mismos guarimberos [manifestantes]”. La publicación acumula desde entonces unos 3.800 retuits.

A continuación las seis claves de la investigación de AFP:

1. Madelein García publicó dos fotos “exclusivas” el sábado 23 de febrero con las cuales afirmó que supuestos manifestantes, afectos a la oposición venezolana, fueron los responsables del incendio de dos camiones con la ayuda humanitaria. En las imágenes solo se observa a un joven sostener un bidón frente a un vehículo en llamas. Según la comunicadora, el hombre llevaba combustible.

2. Karla Salcedo, periodista venezolana que trabaja en Caracol Televisión, desmintió a García y dijo que el joven llevaba agua en el bidón para apagar el incendio. Además, dijo ser la autora de las fotos que la reportera de Telesur presentó como “exclusivas”.



3. Jorge Arreaza presentó las fotos del joven frente al camión ante las Naciones Unidas para acusar a los seguidores de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, como responsables del incidente. La oposición sostuvo que la ayuda fue incendiada desde el lado venezolano, tras ataques de funcionarios y paramilitares de Maduro.

4. AFP se puso en contacto con ambas periodistas y solicitó las fotos originales para analizar los metadatos, el origen y veracidad de los archivos. Mientras que García se limitó a mantener su versión y evitó enviar las imágenes, Karla Salcedo envió sus archivos originales a la agencia.

5. Además del análisis, AFP contactó a expertos para tratar de aclarar la escena. Trascendió que si el ciudadano en la foto hubiese vertido gasolina el incendio se vería incrementado, pero en cambio disminuyó. Así se corroboró la versión de Salcedo, quien informó que los acompañantes de la ayuda humanitaria buscaban apagar las llamas.

En conclusión, la AFP pudo establecer que las imágenes virales que circulan son de la periodista Karla Salcedo, y su testimonio y el de dos expertos bomberos permiten determinar que no muestran a un hombre vertiendo gasolina sobre uno de los camiones en llamas durante los incidentes del 23 de febrero en la frontera entre Colombia y Venezuela.

