Metro de Caracas informa restablecimiento del servicio después de seis días de inoperatividad - Runrun

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Metro de Caracas informa restablecimiento del servicio después de seis días de inoperatividad

Redacción Runrun.es14 marzo, 20192min1

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EL METRO DE CARACAS informó en su cuenta oficial de Twitter que este jueves fue restablecido el servicio comercial, después de estar inactivo desde el jueves 7 de marzo por el apagón nacional que se registró en Venezuela.

“Se informa a nuestros usuarios que se restableció el servicio comercial de trenes”, señaló la compañía pública este jueves, y aunque afirma que está operativa en horario habitual (5:30 am), fue apenas a pasadas las 7:30 de la mañana cuando se dio a conocer la noticia a través de redes sociales.

 

Sin embargo, personas reportan que no presta su servicio al 100% porque algunas estaciones amanecieron cerradas.

 

El Pitazo informó en su página web que pudo corroborar con fuentes en el Metro de Caracas, que sólo hay 9 trenes disponibles para prestar su servicio desde Propatria hasta Chacaíto, de Palo Verde a Los Dos Caminos (1+1 de reserva), en la línea 2 (9+1 de reserva) y en la línea 3 (5).

También, fuentes le informaron al medio que debido a inundaciones en las vías entre las estaciones de Altamira y Miranda, se habilitó el Metrobús desde Chacaíto hasta la estación Los Dos Caminos.

El mismo sistema Metro reporta que son muy pocos los usuarios a primera hora de mañana (hora pico) se encuentran en andenes y trenes, ello debido a que hasta última hora de la noche de este miércoles no se había informado sobre la reapertura del servicio.

 

*Con información de El Pitazo, TalCual y El Nacional

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