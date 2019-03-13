ONU ofreció ampliar su ayuda en respuesta al apagón en Venezuela - Runrun

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ONU ofreció ampliar su ayuda en respuesta al apagón en Venezuela

EFE13 marzo, 20192min64

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LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) informó este miércoles que ofreció ampliar su ayuda a Venezuela para responder a la situación que se ha generado debido al apagón nacional.

Dujarric aseguró que el secretario general, António Guterres, está “muy preocupado por el impacto humanitario que ha tenido el apagón”.

“También estamos preocupados por las informaciones de saqueos y violencia que hemos visto”, añadió el portavoz.

China también se mostró este miércoles dispuesta a dar “ayuda y asistencia técnica” al Gobierno de Venezuela, país que sufre el peor apagón

Venezuela sufrió hace cinco días un masivo apagón que dejó a oscuras todo el territorio, y por el que Nicolás Maduro y sus allegados culparon a Estados Unidos.

La falla ocurrió en la central hidroeléctrica de Guri, la principal del país y responsable de abastecer de energía a casi 70 % del país.

Maduro dijo el lunes que esta instalación fue atacada de manera cibernética, mientras que las líneas de transmisión padecieron sabotajes electromagnéticos y físicos mediante el uso de tecnologías que “solo tiene Estados Unidos”.

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, acusó a Maduro de ser responsable de la crisis eléctrica por un mal uso de los recursos.

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