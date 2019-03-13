Estados Unidos degradó visado de la delegación venezolana en la ONU - Runrun

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Estados Unidos degradó visado de la delegación venezolana en la ONU

Tal Cual Digital13 marzo, 20191min252

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EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS (EEUU) anunció este miércoles 13 de marzo que las visas de los funcionarios de la delegación venezolana ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la sede de Nueva York,  serán modificadas de categoría G1 a G3.

Los integrantes de la delegación recibieron un comunicado de parte de Samuel Moncada en el que les solicita una seria de recaudos, puesto que el documento de autorización diplomática será “degradado”.

La misiva especifica que G1 es la visa que se le otorga a los integrantes permanentes de una misión diplomática reconocida, así como a sus familiares, mientras que G3 es la visa que aplica EEUU a representantes de gobiernos no reconocidos o no miembros y sus familiares inmediatos.

La delegación tiene como fecha límite establecida realizar el cambio de estatus de visado antes del 29 de marzo, según reseña el comunicado.

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