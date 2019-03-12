Telefónicas venezolanas ofrecen Wi-Fi y SMS gratis - Runrun

A TRAVÉS DE UN COMUNICADO DE PRENSA, la filial de la empresa telefónica Movistar en Venezuela puso a disposición de sus clientes y de manera gratuita el uso de mensajes de texto (SMS) desde el 12 de marzo al mediodía y por 24 horas, como medida de apoyo para facilitar las comunicaciones en medio de la contingencia eléctrica.
“Técnicamente, los mensajes de texto constituyen una forma de comunicación efectiva con menor impacto sobre la estabilidad de red, además garantizan la conectividad de un mayor número de clientes Movistar, en todas las tecnologías de telefonía móvil”, reza el comunicado de prensa enviado por la compañía, quien también utilizó su perfil en Twitter para difundir la información.
Movistar también llamó a sus usuarios a utilizar la red de manera racional para “evitar una sobresaturación por el consumo que pueda afectar la continuidad del servicio”.
De igual manera la empresa Inter anunció la disposición de su red WiFi gratuita en sus oficinas ubicadas en Los Ruices, C. C. Copacabana en Guarenas y en el sector Bella Vista del estado Nueva Esparta.
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