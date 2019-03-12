Elliot Abrams anuncia nuevas sanciones contra gobierno de Maduro - Runrun

EL REPRESENTANTE ESPECIAL DE ESTADOS UNIDOS PARA VENEZUELA, Elliot Abrams, informó este 12 de marzo que en los próximos días habrán nuevas y significantes sanciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Reiteró que el presidente Donald Trump mantiene todas las opciones sobre la mesa.
Abrams se refirió al retiro del personal estadounidense de la embajada en territorio venezolano, que atribuyó al deterioro de la situación en la nación suramericana. Señaló que las condiciones en Caracas hacen difícil mantener al staff en la legación estadounidense. “La situación se ha deteriorado considerablemente sobre todo en los últimos días, especialmente desde el viernes cuando comenzó el apagón nacional”, explicó.
Aclaró, sin embargo, que la decisión de retirar al personal de la embajada no implica ningún cambio en la posición de Estados Unidos, ni una “reducción del compromiso con el pueblo venezolano y su lucha por la democracia”.
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