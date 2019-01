Mientras hablabas: los países y organizaciones que rechazaron la juramentación de Maduro - Runrun

@loremelendez

Mientras Nicolás Maduro pronunciaba su discurso durante su juramentación como gobernante, varios países latinoamericanos ejecutaron acciones para rechazar el acto. Con declaraciones, resoluciones y comunicados, altos funcionarios fijaron posiciones que desconocieron a la nueva administración que apenas se instalaba.

A las palabras de los diplomáticos se unieron las protestas de venezolanos en el exterior, quienes desde distintas ciudades del mundo reclamaron la ilegalidad de la toma de posesión.

La primera nación en romper relaciones fue Paraguay. Su primer mandatario, Marito Abdo, minutos después de que Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, impusiera la banda tricolor a Maduro, publicó un comunicado en su cuenta de Twitter para formalizar la disolución de estos lazos.

En el documento colgado en la web de la cancillería paraguaya se señala que ese país acogió en diciembre pasado la Declaración Ministerial del Grupo de Lima para desconocer al nuevo gobierno “por ser el resultado de un proceso electoral ilegítimo, que no contó con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, y careció de las garantías y los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente”.

La ruptura, indica el comunicado, dispuso así el cierre de su embajada en Caracas, el inmediato retiro de su personal diplomático acreditado y la aplicación del Acuerdo para Supresión de Visas de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio, medida que afecta específicamente a funcionarios del gobierno de Maduro.

Desde Estados Unidos, dos funcionarios se manifestaron en contra de la renovación del mandato de Maduro. El primero fue John Bolton, asistente a la presidencia de ese país en temas de seguridad nacional, el mismo que hace un par de meses anunció la imposición de sanciones para evitar que se hagan negocios relacionados con el oro venezolano que se extrae ilegalmente.

“Los Estados Unidos no reconocen la juramentación de la dictadura ilegítima de Maduro. Continuaremos con el incremento de la presión sobre el régimen corrupto, el apoyo a la Asamblea Nacional y el llamado a la democracia y a la libertad en Venezuela”, escribió en su cuenta en Twitter.

