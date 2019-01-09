Convocan a manifestaciones en rechazo a la juramentación de Maduro - Runrun

FRENTE AMPLIO VENEZUELA LIBRE (FAVL) convocó este miércoles a manifestaciones ciudadanas en rechazo a la juramentación de Nicolás Maduro para un segundo mandato presidencial, que califican como “usurpación”.
Ofelia Rivera, vocera del Frente, explicó a periodistas que las acciones de calle consistirán en un cornetazo (hacer sonar las bocinas de los automóviles) y un cacerolazo (golpear ollas).
“Mañana 10 de enero a las 02:00 pm invitamos a todos los venezolanos a detenerse donde se encuentren y tocar sus cornetas (…), vamos a producir un sencillo acto público civil de paralización del país durante 15 minutos”, detalló.
Indicó igualmente que las personas que no estén abordo de vehículos pueden simplemente detenerse en las calles por ese mismo lapso.
La otra acción que se llevará a cabo, a las 10:00 pm, será “un gran cacerolazo por la defensa del país y la democracia”, dijo.
Rivera reiteró que con estas acciones la coalición no busca “tumbar al gobierno” sino que sean el inicio de un proceso de movilización gradual de la sociedad venezolana.
“Le estamos dando un mecanismo a la gente para que se exprese. Nuestra intención no es tumbar el gobierno, es crear una protesta cívica de carácter pacífico para buscar reunir las fuerzas necesarias para tomar medidas más contundentes”, concluyó.
La oposición ya ha anunciado que a partir del 10 de enero desconocerá al mandatario, reelegido en los comicios del pasado mayo, los cuales fueron desconocidos por la Asamblea Nacional, el Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea.
Juan Guaidó, presidente del Parlamento venezolano, reiteró que no juramentará a Maduro, que acudirá al Tribunal Supremo de Justicia para hacerlo, y que el Legislativo cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, la Iglesia católica y el pueblo venezolano para la restitución del hilo constitucional.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMS9NYWR1cm9lbmxhQU5DLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2OTMzMS9udXZpcGEtYmFzdGEtZGUtY2lyY29zLWVuLXZlbmV6dWVsYS11cmdlLXVuYS10cmFuc2ljaW9uLXJlYWwtcGFyYS1yZXNjYXRhci1sYS1kZW1vY3JhY2lhLyIgdGl0bGU9Ik51dmlwYTogQmFzdGEgZGUgY2lyY29zLCBlbiBWZW5lenVlbGEgdXJnZSB1bmEgdHJhbnNpY2nDs24gcmVhbCBwYXJhIHJlc2NhdGFyIGxhIGRlbW9jcmFjaWEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij4xMCBkZSBlbmVybyBkZSAyMDE5PC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjkzMzEvbnV2aXBhLWJhc3RhLWRlLWNpcmNvcy1lbi12ZW5lenVlbGEtdXJnZS11bmEtdHJhbnNpY2lvbi1yZWFsLXBhcmEtcmVzY2F0YXItbGEtZGVtb2NyYWNpYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5OdXZpcGE6IEJhc3RhIGRlIGNpcmNvcywgZW4gVmVuZXp1ZWxhIHVyZ2UgdW5hIHRyYW5zaWNpw7NuIHJlYWwgcGFyYSByZXNjYXRhciBsYSBkZW1vY3JhY2lhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMS90b3J0dXJhcy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjkzMjQvaHJ3LXktZm9yby1wZW5hbC12ZW5lenVlbGEtdG9ydHVyby1hLWRlY2VuYXMtZGUtbWlsaXRhcmVzLXktYS1zdXMtZmFtaWxpYXJlcy8iIHRpdGxlPSJIUlcgeSBGb3JvIFBlbmFsOiBGdWVyemFzIGRlIHNlZ3VyaWRhZCBoYW4gdG9ydHVyYWRvIGEgZGVjZW5hcyBkZSBtaWxpdGFyZXMgeSBjaXZpbGVzIGVuIFZlbmV6dWVsYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmNvcnRlIHBlbmFsIGludGVybmFjaW9uYWw8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2OTMyNC9ocncteS1mb3JvLXBlbmFsLXZlbmV6dWVsYS10b3J0dXJvLWEtZGVjZW5hcy1kZS1taWxpdGFyZXMteS1hLXN1cy1mYW1pbGlhcmVzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkhSVyB5IEZvcm8gUGVuYWw6IEZ1ZXJ6YXMgZGUgc2VndXJpZGFkIGhhbiB0b3J0dXJhZG8gYSBkZWNlbmFzIGRlIG1pbGl0YXJlcyB5IGNpdmlsZXMgZW4gVmVuZXp1ZWxhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMS9taWdyYWNpb25lc3BlcnUuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY5MzI1L21hZHVyby1lbmNhYmV6YS1sYS1saXN0YS1kZS1mdW5jaW9uYXJpb3MtdmVuZXpvbGFub3MtcXVlLW5vLXB1ZWRlbi1pbmdyZXNhci1hLXBlcnUvIiB0aXRsZT0iTWFkdXJvIGVuY2FiZXphIGxhIGxpc3RhIGRlIGZ1bmNpb25hcmlvcyB2ZW5lem9sYW5vcyBxdWUgbm8gcHVlZGVuIGluZ3Jlc2FyIGEgUGVyw7oiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5jaWxpYSBmbG9yZXM8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2OTMyNS9tYWR1cm8tZW5jYWJlemEtbGEtbGlzdGEtZGUtZnVuY2lvbmFyaW9zLXZlbmV6b2xhbm9zLXF1ZS1uby1wdWVkZW4taW5ncmVzYXItYS1wZXJ1LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPk1hZHVybyBlbmNhYmV6YSBsYSBsaXN0YSBkZSBmdW5jaW9uYXJpb3MgdmVuZXpvbGFub3MgcXVlIG5vIHB1ZWRlbiBpbmdyZXNhciBhIFBlcsO6PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9jb25mZXJlbmNpYUVwaXNjb3BhbFZlbmV6b2xhbmEucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY5MzE5L2NvbmZlcmVuY2lhLWVwaXNjb3BhbC1jb25zaWRlcmEtaWxlZ2l0aW1vLWVsLW51ZXZvLW1hbmRhdG8tZGUtbWFkdXJvLyIgdGl0bGU9IkNvbmZlcmVuY2lhIEVwaXNjb3BhbCBjb25zaWRlcmEgaWxlZ8OtdGltbyBlbCBudWV2byBtYW5kYXRvIGRlIE1hZHVybyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNFVjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY5MzE5L2NvbmZlcmVuY2lhLWVwaXNjb3BhbC1jb25zaWRlcmEtaWxlZ2l0aW1vLWVsLW51ZXZvLW1hbmRhdG8tZGUtbWFkdXJvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkNvbmZlcmVuY2lhIEVwaXNjb3BhbCBjb25zaWRlcmEgaWxlZ8OtdGltbyBlbCBudWV2byBtYW5kYXRvIGRlIE1hZHVybzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDEvbWFkdXJvY29uc3RpdHVjaW9uLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzY5MzIwL3ZhY2lvLWRlLXBvZGVyLXZhY2lvLXBvci1jYXJsb3MtYmxhbmNvLyIgdGl0bGU9IlZhY8OtbyBkZSBwb2RlciB2YWPDrW8sIHBvciBDYXJsb3MgQmxhbmNvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QXNhbWJsZWEgTmFjaW9uYWw8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzY5MzIwL3ZhY2lvLWRlLXBvZGVyLXZhY2lvLXBvci1jYXJsb3MtYmxhbmNvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlZhY8OtbyBkZSBwb2RlciB2YWPDrW8sIHBvciBDYXJsb3MgQmxhbmNvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
1