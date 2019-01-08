Canciller de Uruguay dice que el Grupo de Lima no es nadie para desconocer a Maduro - Runrun

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Canciller de Uruguay dice que el Grupo de Lima no es nadie para desconocer a Maduro

Tal Cual Digital8 enero, 20192min16

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EL MINISTRO DE EXTERIORES DE URUGUAY, Rodolfo Nin Novoa, deploró que los países del Grupo de Lima desconozcan a Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela luego del 10 de enero; fecha en la que se tiene prevista la realización del toma de posesión del cargo de la presidencia del país.

A juicio del canciller uruguayo el Grupo de Lima “no tiene competencias” para desconocer a Nicolás Maduro o en tal exhortar a gobernante que dejen de llevar las riendas de su nación.

“Me parece que no tienen competencias como para andar calificando y andar pidiéndole a un presidente que asuma o deje de asumir”

En este sentido, el ministro expresó a la prensa que la postura de su país es que el Grupo de Lima “está por fuera de toda institución orgánica” y aseguró que ya existen organismos de concertación política donde esos países pueden trabajar, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), reseñó EFE. 

El pronunciamiento de Nin Novoa surge a pocos días de la investidura de Nicolás Maduro y luego que los países miembros del Grupo; menos México, decidieran no reconocer un nuevo mandato de Maduro.

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