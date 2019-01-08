AN aprueba creación de Fondo para la Recuperación de Activos Producto de la Corrupción - Runrun

La Asamblea Nacional aprobó este martes en sesión ordinaria la creación del Fondo de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción, a fin de que sean asegurados y posteriormente devueltos al territorio nacional con el objeto de financiar políticas públicas que ayuden a solucionar la crisis humanitaria que vive el país.
El Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, Freddy Superlano, informó sobre la creación de una Comisión Especial de Recuperación de Activos que se encargará de desarrollar todas las acciones y procedimientos para la constitución del Fondo Internacional, que informe y coopere con representantes oficiales de otras naciones y organismos internacionales sobre los procedimientos que se llevan a cabo y la estrategia en materia de localización, aseguramiento y recuperación de activos para la creación del mismo.
Superlano, quien desarrolló la Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción, recordó que el patrimonio de la República ha sido gravemente perjudicado por hechos de corrupción en los últimos 20 años y que, según las estimaciones, se habla que una tercera parte de los ingresos de la nación detenidos por la industria petrolera están comprometidos por este crimen.
“A partir de la labor investigativa de la Comisión Permanente de Contraloría desde el año 2016 fue revelada suficiente evidencia de casos de corrupción de grandes magnitudes, como el desfalco de recursos en la gestión de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), la adjudicación irregular de contratos a Odebrecht, las numerosas denuncias sobre manejos incorrectos de recursos en los Ministerios, la malversación de fondos en el manejo de los CLAP, caso Cencoex, entre otros. Estos casos de corrupción no los hemos denunciado solo en esta Cámara, sino que los hemos llevado también a los medios de comunicación y a instancias internacionales y eso es lo que ha permitido los pronunciamientos y sanciones a las personas involucradas, como es el caso de los anuncios del Departamento del Tosoro de Estados Unidos. Son todos estos casos los que hicieron necesario la creación de este fondo y esta Ley”.
Finalmente, Superlano instó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) a brindar asesoría técnica necesaria al Parlamento venezolano a fin de llevar a cabo acciones concretas en materia de recuperación de los activos producto de la corrupción venezolana.
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