 Juan Guaidó: Asamblea Nacional solicitará formalmente ayuda humanitaria internacional - Runrun
Lo último
   

Buscar

Juan Guaidó: Asamblea Nacional solicitará formalmente ayuda humanitaria internacional

Redacción Runrun.es7 enero, 20192min31

Artículos Relacionados

Noticias

Perú negará el ingreso a funcionarios del gobierno de Maduro

Noticias

Papa Francisco instó a buscar “vías institucionales y pacíficas” para Venezuela

Noticias

Voces del desamparo: Murió de hambre y de olvido

Guaidó_Venevisión.jpg

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL (AN), Juan Guaidó, aseguró que el Parlamento solicitará formalmente el ingreso de la ayuda humanitaria internacional en el país para solventar la crisis.

“El régimen de Nicolás Maduro es el que no ha permitido el ingreso de la ayuda humanitaria. Maduro no protege a nadie”, aseguró Guaidó en un una entrevista este lunes.
Sobre la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aseguró que habría que ver “si están todos los magistrados”, haciendo referencia al caso del magistrado de la sala electoral Christian Zerpa que se trasladó a EE.UU. para colaborar con la justicia de ese país. Ratificó que a partir del 10 de enero, Maduro estará usurpando el cargo.
Afirmó que desde el Poder Legislativo están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para generar la solución de la crisis política, económica y social que atraviesa el país. Además, aseguró que lucharán, enmarcados en la Constitución, para que cese la usurpación del cargo, generar las condiciones para la conformación de un gobierno de transición y una convocatoria a elecciones libres.
“Aquí hay un Parlamento unido, estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr una solución a esta crisis. Hay un ‘Plan País’ para reconstruir a Venezuela, diseñado y acordado por varios sectores de la nación. El mundo está con nosotros”.

 

*Con información de NP

Post Views: 31

Enviar Comentarios

anteriorEl Esequibo es nuestro, por Carlos Valero

siguientePapa Francisco instó a buscar "vías institucionales y pacíficas" para Venezuela

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios