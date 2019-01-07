Juan Guaidó: Asamblea Nacional solicitará formalmente ayuda humanitaria internacional - Runrun

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL (AN), Juan Guaidó, aseguró que el Parlamento solicitará formalmente el ingreso de la ayuda humanitaria internacional en el país para solventar la crisis.
*Con información de NP
EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL (AN), Juan Guaidó, aseguró que el Parlamento solicitará formalmente el ingreso de la ayuda humanitaria internacional en el país para solventar la crisis.
*Con información de NP
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