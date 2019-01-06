Magistrado “exprés” Christian Zerpa huyó a EEUU para colaborar con la justicia - Runrun

EL MAGISTRADO CHRISTIAN TYRONE ZERPA, de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desertó de Venezuela y se trasladó a EEUU junto a su familia para colaborar con la justicia de ese país.
La información la dio a conocer la periodista venezolana radicada en EEUU Carla Angola, quien aseguró que le hizo una entrevista a Zerpa para el canal EVTV, que será difundida la próxima semana.
Angola aseguró que Zerpa se encuentra en el país norteamericano junto a sus dos hijas y su esposa y que en la entrevista le admitió haber sido un magistrado “exprés” (de los designados de manera irregular por la Asamblea Nacional en diciembre de 2015) y que le escogieron porque era uno de los leales al proceso chavista.
“A mí nadie me tuvo que decir exactamente que las sentencias que yo tenía que firmar tenían que favorecer al régimen, simplemente suponían que yo lo iba a hacer porque yo fui leal, disciplinado dentro del PSUV”, indicó Angola que le declaró Zerpa.
Siempre según Angola, Zerpa afirmó que no sospechaba cuál era la profundidad de los crímenes cometidos desde el punto de vista de la corrupción por el gobierno de Nicolás Maduro y que llegó al punto de desear que el mismo no se juramente para un nuevo período constitucional el 10 de enero.
Zerpa indicó que hay otros magistrados en la misma oposición y que existe mucho temor dentro del PSUV. El magistrado indicó que colaborará con EEUU y que está en contacto con miembros del Congreso norteamericano y con representantes del Departamento de Justicia, incluido el Fiscal General.
Zerpa fue uno de los funcionarios del gobierno nacional sancionados en mayo de 2018 por el gobierno de Canadá por ser presuntamente responsables del empeoramiento de la democracia en Venezuela.
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