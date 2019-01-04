Asamblea Nacional instalará este sábado #5Ene su cuarto período - Runrun

ESTE SÁBADO 5 DE ENERO SE INSTALARÁ el cuarto período de la Asamblea Nacional y se elegirá una nueva junta dircetiva y según el acuerdo tras ganar la mayoría del parlamento en 2015, este año corresponderá a Voluntad Popular la presidencia del Poder Legislativo.
Este acto se realizará acorde al artículo 219 de la Constitución Nacional que reza que el primer período de sesiones ordinarias de la AN comenzará el 5 de enero de cada año o el día posterior más inmediato posible y durará hasta el 15 de agosto. El segundo periodo comenzará el 15 de septiembre o el día posterior más inmediato posible y terminará el 15 de diciembre.
Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional también señala que, al inicio del período constitucional y de cada período anual de sesiones ordinarias, la Asamblea escogerá la Directiva, que será elegida por los diputados presentes. Resultará elegido para cada cargo quien, luego de haber sido postulado, obtenga mayoría de los votos.
La Asamblea también elegirá, por mayoría de votos de los diputados presentes, un Secretario y un Subsecretario, quienes prestarán juramento y asumirán sus cargos.
Voluntad Popular ya anunció en diciembre que postuñará a Juan Guaidó a la presidencia del parlamento, con lo que se convertiría en se convertiría en el presidente más joven, con 35 años. Estaría acompañado en la junta directiva por los diputados Edgar Zambrano, de AD, y Stalin González, de Un Nuevo Tiempo.
Este nuevo período legislativo de la AN ya ha recibido respaldo nacional e internacional. Este viernes, el Frente Amplio Venezuela Libre exhortó a la sociedad civil para que acompañe y respalde a la nueva directiva y el Grupo de Lima pidió que se le transfiriera el transferir el poder ejecutivo del país por considerar que es un “órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela”.
*Con información de Unión Radio
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