MonitorDeVíctimas. Mataron a mujer porque la pareja de su exnovio lo ordenó - Runrun

A Chirly Colina, de 24 años, le dieron un tiro en la nunca durante una fiesta en celebración del año nuevo, en el Guarataro. Momentos después asesinaron a Devin Tovar, antigua pareja de la víctima, en venganza.
“SIEMPRE HAU UNA QUE SE ENAMORA”, soltó una amiga de Chirly Angely Colina Betancourt, al dar una razón de su asesinato. La joven de 24 años recibió un tiro en la parte izquierda de la nuca, durante una fiesta de fin de año, la madrugada del 1 de enero, en la calle principal del sector Los Pinos del Guarataro.
Según la versión de allegados el exnovio de la joven, Devin Luna Tovar, le ordenó a un hombre que le disparara, ya que su actual novia se lo había pedido. Presuntamente todavía celaba a Chirly de su pareja, aunque hace tres años que no tenían una relación.
La víctima murió en el hospital Militar. No trabajaba y era madre de dos niñas, de tres años y 10 meses.
Momentos después de este homicidio Devin también fue asesinado, por varios hombres quienes le dieron múltiples disparos. Una versión extraoficial indicó que presuntamente familiares de la joven tomaron venganza por lo ocurrido.
Devin tenía 28 años y fue llevado hasta el hospital Pérez Carreño donde murió. Dejó huérfano a un niño de cinco años y laboraba como comerciante en San Martín. Extraoficialmente se conoció que era miembro de una banda delictiva del sector.
Cercanos a Chirly comentaron que tenía aproximadamente tres meses viviendo en la zona, a donde se había mudado con sus hijas y familiares.
Aseguraron que la novia de Devin huyó del barrio para evitar que la detuvieran o que también la asesinaran en venganza.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMS9CYXJyaW8tUGludG8tU2FsaW5hcy02LmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2ODIwOC9tb25pdG9yZGV2aWN0aW1hcy1tYXRhcm9uLWEtZXN0dWRpYW50ZS1lbi1maWVzdGEtZGUtZmluLWRlLWFuby1lbi1waW50by1zYWxpbmFzLyIgdGl0bGU9IiNNb25pdG9yRGVWw61jdGltYXMgfCBNYXRhcm9uIGEgZXN0dWRpYW50ZSBlbiBmaWVzdGEgZGUgZmluIGRlIGHDsW8gZW4gUGludG8gU2FsaW5hcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkZpZXN0YSBkZSBmaW4gZGUgYcOxbzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY4MjA4L21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLW1hdGFyb24tYS1lc3R1ZGlhbnRlLWVuLWZpZXN0YS1kZS1maW4tZGUtYW5vLWVuLXBpbnRvLXNhbGluYXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+I01vbml0b3JEZVbDrWN0aW1hcyB8IE1hdGFyb24gYSBlc3R1ZGlhbnRlIGVuIGZpZXN0YSBkZSBmaW4gZGUgYcOxbyBlbiBQaW50byBTYWxpbmFzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wOS9Ib21pY2lkaW9zLUNJQ1BDLWZvdG8tQ2FybG9zLVJhbWlyZXotMjc1LTIucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY3NTY3L21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLWNoZWYtZGUtNjAtYW5vcy1mdWUtYXB1bmFsYWRvLWVsLTI0LWRlLWRpY2llbWJyZS1lbi1hbHRhbWlyYS8iIHRpdGxlPSIjTW9uaXRvckRlVsOtY3RpbWFzIHwgQ2hlZiBkZSA2MCBhw7FvcyBmdWUgYXB1w7FhbGFkbyBlbCAyNCBkZSBkaWNpZW1icmUgZW4gQWx0YW1pcmEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5jaGVmIGFwdcOxYWxhZG8gZW4gYWx0YW1pcmE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2NzU2Ny9tb25pdG9yZGV2aWN0aW1hcy1jaGVmLWRlLTYwLWFub3MtZnVlLWFwdW5hbGFkby1lbC0yNC1kZS1kaWNpZW1icmUtZW4tYWx0YW1pcmEvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+I01vbml0b3JEZVbDrWN0aW1hcyB8IENoZWYgZGUgNjAgYcOxb3MgZnVlIGFwdcOxYWxhZG8gZWwgMjQgZGUgZGljaWVtYnJlIGVuIEFsdGFtaXJhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMC9ob21pY2lkaW9zX21vbml0b3IuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY3MjI3L21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLXRyZXMtbW90b3JpemFkb3MtbXVyaWVyb24tYXJyb2xsYWRvcy1wb3ItY29uZHVjdG9yZXMtcXVlLXNlLWRpZXJvbi1hLWxhLWZ1Z2EvIiB0aXRsZT0iI01vbml0b3JEZVbDrWN0aW1hcyB8IFRyZXMgbW90b3JpemFkb3MgbXVyaWVyb24gYXJyb2xsYWRvcyBwb3IgY29uZHVjdG9yZXMgcXVlIHNlIGRpZXJvbiBhIGxhIGZ1Z2EiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij4jbW9uaXRvZGV2aWN0aW1hczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY3MjI3L21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLXRyZXMtbW90b3JpemFkb3MtbXVyaWVyb24tYXJyb2xsYWRvcy1wb3ItY29uZHVjdG9yZXMtcXVlLXNlLWRpZXJvbi1hLWxhLWZ1Z2EvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+I01vbml0b3JEZVbDrWN0aW1hcyB8IFRyZXMgbW90b3JpemFkb3MgbXVyaWVyb24gYXJyb2xsYWRvcyBwb3IgY29uZHVjdG9yZXMgcXVlIHNlIGRpZXJvbiBhIGxhIGZ1Z2E8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEyL2NoYWNhb19lbmZyZW50YW1pZW50by5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9tb25pdG9yLWRlLXZpY3RpbWFzLzM2NzE0MS9tb25pdG9yZGV2aWN0aW1hcy1mYW1pbGlhcmVzLWRlLWhvbWJyZS1tdWVydG8tZW4tc3VwdWVzdG8tdGlyb3Rlby1jb24tcG9saWNoYWNhby1kZXNtaWVudGVuLXZlcnNpb24tcG9saWNpYWwvIiB0aXRsZT0iI01vbml0b3JEZVbDrWN0aW1hcyB8IEZhbWlsaWFyZXMgZGUgaG9tYnJlIG11ZXJ0byBlbiBzdXB1ZXN0byB0aXJvdGVvIGNvbiBQb2xpY2hhY2FvIGRlc21pZW50ZW4gdmVyc2nDs24gcG9saWNpYWwiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BdmVuaWRhIEZyYW5jaXNjbyBkZSBNaXJhbmRhPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9tb25pdG9yLWRlLXZpY3RpbWFzLzM2NzE0MS9tb25pdG9yZGV2aWN0aW1hcy1mYW1pbGlhcmVzLWRlLWhvbWJyZS1tdWVydG8tZW4tc3VwdWVzdG8tdGlyb3Rlby1jb24tcG9saWNoYWNhby1kZXNtaWVudGVuLXZlcnNpb24tcG9saWNpYWwvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+I01vbml0b3JEZVbDrWN0aW1hcyB8IEZhbWlsaWFyZXMgZGUgaG9tYnJlIG11ZXJ0byBlbiBzdXB1ZXN0byB0aXJvdGVvIGNvbiBQb2xpY2hhY2FvIGRlc21pZW50ZW4gdmVyc2nDs24gcG9saWNpYWw8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEyL3Rlcm1pbmFsLmdpZik7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2Njk0OC9tb25pdG9yZGV2aWN0aW1hcy1hc2VzaW5hbi1hLXRheGlzdGEtZGUtdGVybWluYWwtZGUtbGEtYmFuZGVyYS1sdWVnby1kZS1sbGV2YXItYS1kb3MtbXVqZXJlcy1hLWxhcy1tYXlhcy8iIHRpdGxlPSIjTW9uaXRvckRlVsOtY3RpbWFzIHwgQXNlc2luYW4gYSB0YXhpc3RhIGRlIFRlcm1pbmFsIGRlIExhIEJhbmRlcmEgbHVlZ28gZGUgbGxldmFyIGEgZG9zIG11amVyZXMgYSBMYXMgTWF5YXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Ib3NwaXRhbCBQw6lyZXogQ2FycmXDsW88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2Njk0OC9tb25pdG9yZGV2aWN0aW1hcy1hc2VzaW5hbi1hLXRheGlzdGEtZGUtdGVybWluYWwtZGUtbGEtYmFuZGVyYS1sdWVnby1kZS1sbGV2YXItYS1kb3MtbXVqZXJlcy1hLWxhcy1tYXlhcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4jTW9uaXRvckRlVsOtY3RpbWFzIHwgQXNlc2luYW4gYSB0YXhpc3RhIGRlIFRlcm1pbmFsIGRlIExhIEJhbmRlcmEgbHVlZ28gZGUgbGxldmFyIGEgZG9zIG11amVyZXMgYSBMYXMgTWF5YXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
6
Enviar Comentarios