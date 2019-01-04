Cinco heridos tras explosión en Santiago de Chile, entre ellos dos venezolanos - Runrun

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Cinco heridos tras explosión en Santiago de Chile, entre ellos dos venezolanos

Redacción Runrun.es4 enero, 20192min6

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UNA EXPLOSIÓN cerca del mediodía de este viernes en una parada de autobús en el centro de Santiago de Chile dejó cinco heridos, entre ellos una pareja de venezolanos, quienes habrían resultado más heridos.

La información la dio a conocer la gobernadora metropolitana, Karla Rubilar. La detonación dejó a la mujer con lesiones en la zona del gluteo pero estaría estable, mientras su pareja presentó heridas en el rostro. Las otras tres personas que se encontraban en el sitio no tendrían heridas graves.

El estallido se produjo cuando una persona manipuló una bolsa la cual estalló en la parada provocando una ola expansiva y un fuerte ruido que se escuchó a varias cuadras, según informó la Policía.

“Fue algo demasiado rápido, llegamos al paradero, era un sobre que parecía que tenía documentos dentro de una bolsa, entonces yo la agarré para ver si había alguna información para devolver y cuando intenté manipularlo fue cuando explotó el artefacto”, relató Rolando Torres, el venezolano que resultó herido en la explicó, reportó el diario local EMOL.

En la zona donde ocurrió la explosión hay decenas de locales comerciales, edificios, el Hospital del Trabajador y una concurrida estación del metro de Santiago.
La detonación no dejó daños mayores en la parada de autobuses.
*Con información de AFP y EMOL
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