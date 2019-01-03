Gobierno califica de “aberración histórica” la “subordinación” de Colombia a EE.UU. - Runrun

LA CANCILLERÍA DE VENEZUELA EMITIÓ UN COMUNICADO este jueves 3 de enero donde condenó la postura “intervencionista” que el presidente de Colombia, Iván Duque, y el Secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo tuvieron ante Venezuela.
El comunicado asegura que “cuyos gobiernos pretenden subyugar y vulnerar la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano”.
A tal efecto, el gobierno de Nicolás Maduro califica de “aberración histórica” que el presidente colombiano se subordine a Estados Unidos y le agradezca al gobierno norteamericano por una supuesta colaboración.
El Gobierno Bolivariano recomienda a los Gobiernos Washington y Bogotá que se concentren en la lucha contra las industrias de la guerra y el narcotráfico en Colombia, y se mantengan al margen de los asuntos internos y soberanos de la República Bolivariana de Venezuela pic.twitter.com/Fwcd45RJx0
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 3 de enero de 2019
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