Maduro: El 2019 será un año de equilibrio y prosperidad - Runrun

EL PRESIDENTE DE VENEZUELA, Nicolás Maduro, indicó que en el año 2019 continuará trabajando por la estabilidad y paz de la nación suramericana.
En mensaje al pueblo venezolano por la llegada del año 2019, Nicolás Maduro sostuvo que el Gobierno se concentrará en tres líneas estratégicas orientadas a la consolidación y triunfo de la paz, el fortalecimiento de las 10 líneas estratégicas del Programa de Recuperación Económica y la lucha contra la indolencia.
Maduro dijo que en el 2019 “desarrollaremos el Plan de la Patria 2019-2025, con una columna vertebral que “es la guía de todos”. El modelo Socialismo del Siglo XXI es fruto de nuestra creación y pone al ser humano en el centro de nuestras prioridades, añadió el mandatario.
Durante la alocución, Nicolás Maduro reiteró su llamado al diálogo a los sectores políticos de oposición y al sector empresarial para avanzar en el camino de la estabilidad.
El jefe de Estado venezolano ofreció un balance del año 2018 destacando que se logró la consolidación de los programas sociales.
“En 2018 logramos llegar a 4 millones 300 mil pensionados. A la meta de 100% pensionados. Además 5 millones de familias ya están incluidas y protegidas en la Gran Misión Hogares de la Patria”, dijo el presidente venezolano.
Nicolás Maduro aseguró que pese a la “cruenta agresión a nuestra economía, nos mantuvimos unidos” y elogió el “Plan de crecimiento” que, según dijo, “sentó las bases para que 2019 sea un año de equilibrio y prosperidad verdadera”.
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