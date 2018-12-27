MonitorDeVíctimas | Mujer asesinada por encargo de su compañera de cuarto - Runrun

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#MonitorDeVíctimas | Mujer asesinada por encargo de su compañera de cuarto

Daisy Galaviz27 diciembre, 20182min38

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La víctima fue identificada como Claudia Katherine Sanabria Guevara, de 28 años, que se dedicaba al comercio informal y que, según familiares, era conocida en La Candelaria por “tener siempre precios baratos”

 

PELEÓ CON SU COMPAÑERA DE HABITACIÓN y esta la mandó a matar de varias puñaladas, denuncian familiares de la víctima. El crimen ocurrió el pasado 22 de diciembre en una residencia de la plaza La Candelaria, municipio Libertador. La víctima fue identificada como Claudia Katherine Sanabria Guevara, de 28 años, una mujer que se dedicaba al comercio informal. De acuerdo con sus familiares, era conocida en la zona por “tener siempre precios baratos”.

La noche del 22 de diciembre, Sanabria intercambió palabras con la mujer con la que compartía su residencia. Según sus deudos, la criminal pidió a un sujeto, cuya identidad se desconoce, que agrediera físicamente a la comerciante. Presuntamente este hombre fue quien apuñaló a Sanabria Guevara.

Los vecinos del edificio se encargaron de avisar a los familiares de la comerciante sobre lo ocurrido. Sanabria, según denuncias, fue “ruleteada” del Hospital José María Vargas al Hospital Clínico Universitario, donde fue ingresada. 

Se conoció que aunque fue operada la madrugada del 23 de diciembre, murió a las pocas horas. La mujer deja dos niños en orfandad: uno de seis años y el otro de cinco.

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