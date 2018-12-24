Venezuela tiene la mayor cantidad de minas ilegales en la selva amazónica - Runrun

De los más de 2.500 yacimientos de oro, diamantes y coltán donde se practica minería ilegal en la selva amazónica latinoamericana, 1.899 están en Venezuela. Así lo establece el estudio ‘La Amazonía saqueada’, que fue publicado por el diario El Comercio de Perú y que permite evidenciar cómo se distribuye y en qué sitios se concentra esta actividad a lo largo del territorio amazónico, que se extiende por 7 millones de kilómetros cuadrados.
La investigación reúne los datos obtenidos en Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela en una plataforma web construida por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), la cual inició el estudio en 2007 y reúne información proporcionada por los organismos estatales, análisis de imágenes satelitales y noticias publicadas en los medios de comunicación de los seis países hasta el 2017.
La lista de países mapeados con la mayor cantidad de puntos la lidera Venezuela, seguido por Brasil (321), Ecuador (68) y Perú (24). Según el estudio, en Colombia y en Bolivia la unidad de análisis correspondió a los ríos, por lo que la información no se cuantificó como puntos sino como áreas.
Más información en El Comercio.
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