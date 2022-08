MonitordeVíctimasTáchira | Joven mató a su mamá a puñaladas en Ureña - Runrun

El caso de Ligia Acevedo Carvajal, de 49 años, quien fue asesinada por su hijo durante una discusión, queda registrado como el primer matricidio cometido en Táchira en este 2022

Ligia Acevedo Carvajal, de 49 años de edad, fue asesinada por su hijo, la noche del 17 de agosto de 2022, durante una discusión ocurrida en la residencia de la víctima, en el sector Antonio José de Sucre, municipio Pedro María Ureña, zona fronteriza del estado Táchira, a una hora y media de la ciudad de San Cristóbal.

Ligia vendía café y agua en Ureña, una de las jurisdicciones con mayor afluencia de visitantes en la entidad, por conectar con el país vecino, Colombia. El dinero que obtenía de las ventas lo guardaba, para así adquirir los enseres que necesitaba durante la semana.

Esta modalidad de ahorro la conocía su hijo Juan Pablo Acevedo Carvajal, de 27 años de edad, el menor de sus dos hijos.

Al parecer, pasadas las 8:00 pm, el joven ingresó a la vivienda de su progenitora para exigirle le entregara el dinero que había recolectado de las ventas del día, pero ella, al parecer, se negó.

En medio de la discusión entre madre e hijo, Juan Pablo tomó un cuchillo con el que le causó dos heridas en el abdomen a su mamá y la dejó tendida en el suelo, mientras emprendía la huida del lugar.

Los gritos de Ligia alertaron de lo ocurrido, a los vecinos, quienes la encontraron aún con vida al entrar a la casa. La trasladaron al centro asistencial más cercano, donde la declararon muerta.

Hubo antecedentes

Ebel Fernei Acevedo Carvajal, el hijo mayor de la víctima, quien se encontraba en Bogotá, Colombia, cuando ocurrió el asesinato, relató que en otras dos oportunidades su hermano intentó agredir a su progenitora. “Ellos siempre habían tenido problemas”, dijo en la sala de patología forense, en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, dos días después del suceso.

Consternado por lo ocurrido, Ebel, comentó que su hermano siempre tuvo un comportamiento violento hacia su entorno familiar. “Ambos nos fuimos a Colombia a trabajar, pero él tuvo problemas y se regresó”.

Ebel no pensó que su hermano llegara a quitarle la vida a su propia madre. “Mi mamá siempre trabajaba; yo le enviaba dinero y ella me decía que no le enviara tanto, que Juan Pablo se enteraría y la robaría”, comentó.

El homicida huyó a Colombia

Vecinos del sector recolectaron dinero para colaborar con los gastos fúnebres y relataron a Monitor de Víctimas que Juan Pablo fue visto, luego de cometer el crimen, tomar rumbo a tierras colombianas.

Los organismos de seguridad activaron la búsqueda del victimario en el eje fronterizo y alertaron, además, a las autoridades colombianas, para así dar con la captura del joven.

Este sería el segundo femicidio cometido en los días transcurridos en agosto de 2022, en la entidad tachirense. Este mes, Fanny Marisol López, de 50 años de edad, también fue asesinada por su yerno, al momento de defender a su hija, quien estaba siendo agredida físicamente por el victimario.