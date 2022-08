MonitordeVíctimas | ELN, presuntamente, secuestró y asesinó a cinco jóvenes venezolanos en Apure - Runrun

Trece días después de haber desaparecido, por lo menos, 7 jóvenes, en El Nula, 5 de estos fueron asesinados a tiros, tras ser mantenidos en cautiverio e “investigados”, por parte de la guerrilla. Fueron ajusticiados en territorio venezolano y sus cadáveres trasladados al vecino país. Supuestamente, el ELN les atribuye haber violado a una adolescente, hija de un subversivo

En la cuenta de Instagram de Última Página Táchira se alertó, el 29 de julio de 2022, sobre la desaparición –unos días antes- de por lo menos 7 jóvenes venezolanos, en el estado Apure. El 8 de agosto siguiente, en la misma cuenta, se publicó que las víctimas habían sido secuestradas por un grupo guerrillero y que a cinco de ellas las habían asesinado a tiros, en la población de El Nula. Esta información fue confirmada, extraoficialmente, por fuentes vinculadas a los organismos de seguridad y un familiar de los asesinados.

Posteriormente, los cadáveres de cuatro de estas víctimas fueron trasladados a territorio colombiano. La masacre se le atribuiría al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo que controla gran parte de esta zona y que en otras oportunidades ha operado de la misma forma. Esta práctica es recurrente, de vieja data y también aplica en la frontera de Táchira con Norte de Santander.

Los cuatro cadáveres fueron hallados por las autoridades colombianas en plena vía pública del departamento colombiano Saravena, sobre los cuales había carteles en los que se leía textualmente: “Por Biolador” (Sic), según el material audiovisual al que la mencionada cuenta manifestó haber tenido acceso.

Tres de los jóvenes asesinados fueron identificados como Yonathan Enrique Ramírez Ramírez, de 19 años; Jesús Enrique Hernández Cubillos, de 18 años, y Rainer Ramiro Mantilla Cubillos, de 16 años. Se pudo conocer que los guerrilleros los sindican de haber abusado sexualmente de una adolescente que, además, es hija de un irregular.

Por esta razón, los secuestraron, aparentemente, el 26 de julio, en El Nula. Un allegado a los fallecidos dijo a Monitor de Víctimas que para el momento de los asesinatos tenían 13 días desaparecidos.

Agregó que cuando las familias de los jóvenes tuvieron conocimiento del plagio, prefirieron guardar silencio y no denunciar, a la espera de que la guerrilla los liberara. Supuestamente, esperarían que el grupo irregular “investigara” el caso, para establecer si eran o no responsables del delito señalado. No hubo liberación; los ajusticiaron.

En cuanto a la quinta víctima, “Jéremi”, no se logró obtener más información personal; sólo que trabajaba como zapatero en El Nula. La madre denunció en una emisora de radio apureña lo que para ese momento se manejaba como una desaparición.

Al hacerse pública la masacre de los otros muchachos, se conoció que la guerrilla había secuestrado y asesinado a Jéremi, el mismo día, porque el joven estaba distribuyendo droga, al menudeo, en la población de El Nula. Pese a esta información, las autoridades de Saravena sólo levantaron y trasladaron a la morgue los cadáveres de estos últimos.

Monitor de Víctimas no tiene cifras de las víctimas del ELN en Apure. El Estado venezolano no interviene ni se pronuncia sobre estos casos y los familiares no dan detalles por miedo a represalias.