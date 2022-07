MonitordeVíctimasCaracas | Matan a un vendedor de frutas con tres disparos en Maca - Runrun

José Rivas Bellorín tenía 22 años y era padre de un niño de 7 años. Se desconoce a los autores del homicidio

Un familiar de Liu José Rivas Bellorín, de 22 años, es enfático cuando afirma que no quiere saber por qué lo mataron. «Lo que pasó ahí se lo llevó él a la tumba (…) Yo lo que quiero es que me entreguen al muchacho para poder enterrarlo», señaló el pariente, que prefirió no identificarse y que vivió con él hasta el día de su asesinato. Al joven lo mataron a un par de cuadras de su casa en Maca, Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda.

El hecho ocurrió el pasado sábado, 2 de julio de 2022, a las 4:00 pm. Rivas Bellorín venía de visitar a su hijo de siete años que vivía en la parte alta del barrio, a unos 600 metros de su casa, y caminaba de vuelta a su vivienda cuando lo rodearon varios hombres a bordo de una moto. Lo balearon con tres impactos por el costado.

«Lo que pasa es que él salió corriendo, trató de huir, porque quería llegar a la casa y no pudo, se cayó por un barranco», contó el familiar. Al muchacho lo socorrieron sus parientes, quienes lo trasladaron al Hospital Ana Francisca Pérez de León II, en Petare, pero llegó sin signos vitales. Hasta ahora, se desconoce a los autores del crimen.

Rivas Bellorín vendía frutas en un puesto informal cerca de su casa, desde hace más de dos años. Era el mayor de ocho hermanos.

El informe 2021 de Monitor de Víctimas «Fuego cruzado en Venezuela» reseñó que Petare fue la parroquia del Área Metropolitana de Caracas con mayor cantidad de homicidios: 105 en total. Durante los primeros cinco meses del año ocurrieron allí 49 muertes a manos de la violencia.