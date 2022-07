MonitordeVíctimasZulia | Policía mata a pescador durante un procedimiento en Bachaquero - Runrun

Funcionarios de la Policía del estado Zulia mataron a Paolo Conrado Giardelli, un pescador de 33 años, durante un presunto enfrentamiento policial en el municipio Valmore Rodríguez, de la Costa Oriental del Lago, este 15 de julio de 2022.

Según una minuta a la que tuvo acceso Monitor de Víctimas, Conrado fue detenido por el organismo de seguridad y lo revisaban por el Sistema de Información e Investigación Policial (Sipol) cuando huyó de la comandancia ubicada en Campo Progreso, en Bachaquero; después resultó herido por los oficiales.

Esta versión fue desmentida por sus familiares, quienes desde la morgue de Cabimas, aseguraron que el hombre salió de su casa a comprar material para la pesca y apareció muerto en el hospital de Bachaquero, con dos disparos. Sus parientes exigen justicia.

«Él no estaba armado, era un hombre trabajador y ahora dicen que se enfrentó a la policía. No tenía armamento, lo ajusticiaron. Él no estaba huyendo de nadie, porque no es un delincuente ni tenía registros policiales», precisó uno de ellos, quien prefirió mantener el anonimato.