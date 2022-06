MonitordeVíctimasCaracas | Denuncian asesinato de joven esquizofrénico en El Junquito - Runrun

Luis José Mejías Mora se escapó de su casa a las 3:30 pm del martes 31 de mayo de 2022; hora y media más tarde había muerto, presuntamente, a manos de comisiones de la PNB. Se desconocen las razones

@carlos_dhoy / Luis José Mejías Mora, de 21 años, se mantenía bajo control médico. Foto: Cortesía Familia Mejías

Desde hace un tiempo, Luis José Mejías Mora (21) comenzó a presentar algunas señales de que las cosas no estaban bien con él. Cuando llegó a los 17 años, los síntomas se hicieron mucho más agudos y sus padres lo llevaron a un centro de salud, en el que le diagnosticaron esquizofrenia y le ordenaron un tratamiento.

A pesar de que intentó llevar una vida normal, debido a sus problemas, poco a poco se fue recluyendo en su casa bajo el cuidado de su madre. Pero a veces se escapaba y permanecía varios días en la calle, “sin meterse con nadie hasta que regresaba”, según comentaron sus parientes.

Se mantenía bajo control. A pesar de que su familia es de escasos recursos, siempre trataban de llevarlo a las consultas en el hospital de El Lídice y de conseguir los medicamentos que requería.

Así pasaron los años hasta el pasado martes 31 de mayo, a las 3:00 pm, cuando se escapó de su casa, en el sector Los Molinos del kilómetro 12 de El Junquito. No había pasado mucho tiempo de haber salido, cuando su mamá, Gina Teresita Mora Gil, recibió una llamada telefónica en la que le decían que, presuntamente, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) le habían disparado a Luis José.

La señora Gina fue hasta el kilómetro 11 de la vía de El Junquito, donde le dijeron que estaba su hijo. Allí le indicaron que lo habían trasladado al Hospital Pérez Carreño. Cuando ella llegó al referido centro de salud, le informaron que su hijo había muerto desangrado.

“Mi hijo no era una persona violenta. No se metía con nadie y eso lo saben todos en el sector. No atacaba a la gente y jamás se iba a enfrentar a la policía. ¿Con qué armas?, si él no sabía de eso”, acotó la madre de la víctima desde la morgue de Bello Monte, donde hacía los trámites para retirar el cadáver de Luis José.

Recordó que su hijo, antes de que su condición mental se agravara, había estudiado para tapicero y trabajó tapizando muebles, hasta que no pudo hacerlo más. “En esa época, conoció a una muchacha con quien tuvo un hijo. El niño tiene hoy 4 años”, comentó la madre.

Al ser consultados sobre si denunciarán el caso ante el Ministerio Público, su padre, José Enzo Mejías, indicó que “sería lo más justo”, porque su hijo no era malandro, no era violento, se escapó de la casa y una hora más tarde estaba muerto. “Ahora nos dicen que atacó a una comisión de la policía, y no creemos esa versión. El Ministerio Público debe investigar lo que sucedió, realmente” concluyó.

Copia del informe médico emitido en el hospital de El Lídice a nombre de Luis José Mejías. Foto: Cortesía Familia Mejías

Violencia acumulada en El Junquito

La muerte de Luis José Mejías Mora es uno de los 131 asesinatos ocurridos en la parroquia El Junquito, desde mayo de 2018, cuando Monitor de Víctimas comenzó a recopilar información sobre la violencia en Caracas, y hasta la fecha.

Según los datos de Monitor de Víctimas, la parroquia El Junquito, con una población calculada de 55.015 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística, ocupa la tercera posición entre las parroquias más violentas de Caracas, con una tasa de 236 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Durante el período analizado, 118 hombres, 12 mujeres y una transexual murieron de manera violenta.

Los móviles más comunes entre los 131 asesinatos son, en primer lugar, las denuncias sobre ejecuciones cometidas por funcionarios policiales, con 47 casos. Le siguen los robos con 28 muertes, los casos cuyo móvil se encuentra por determinar ascienden a 20 crímenes; 14 personas murieron en presuntos ajustes de cuentas, y hubo 11 casos de supuestas resistencias a la autoridad y otras cinco personas murieron en riñas.

Un dato importante para destacar es que los principales protagonistas de la violencia en esta parroquia son los policías, con 59 muertes, 45,4% del total. Le siguen los civiles con 57 (43 %), los militares, con un caso tienen el 0,76%, mientras que en 14 de los asesinatos (10,6%) no se determinó quiénes fueron los autores.

Las armas más utilizadas fueron las de fuego que estuvieron involucradas en 98 de los 131 hechos en 14 casos se usaron objetos punzocortantes. Tres muertes fueron ocasionadas con objetos contundentes y en dos casos la fuerza física fue la causante del deceso de las víctimas. En 14 casos, no se informó sobre el arma utilizada por los asesinos.