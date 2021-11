MonitordevíctimasCaracas | Matan a palazos a un indigente en Gramoven - Runrun

José Alberto Jiménez murió después de recibir múltiples golpes en la cabeza. Estaba en situación de calle desde hace algunos meses

@franzambranor

A palazos fue asesinado José Alberto Jiménez, de 58 años de edad, el pasado martes 9 de noviembre a las 10:00 de la mañana. El crimen ocurrió en el sector La Cruz del barrio Gramoven, en la parroquia Sucre del municipio Libertador, en Caracas.

Wendy Jiménez, sobrina de la víctima, dijo en la morgue de Bello Monte que su tío sufrió fractura craneoencefálica producto de múltiples golpes en la cabeza. Fue hallado muerto en plena vía pública.

Jiménez desconoce los motivos por los cuales su familiar fue asesinado. “Él estaba en condición de calle desde hace meses y tenía problemas de adicción a las drogas”, dijo.

La mujer aseguró que el responsable del crimen está identificado y está siendo buscado por las autoridades.

El hombre no tenía hijos y deambulaba entre las calles y el hogar de sus familiares. “Él no era una persona violenta, no sabemos qué pudo haber pasado”, señaló su sobrina.