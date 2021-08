MonitorDeVíctimas | Acusan a agentes de Faes y Dgcim de matar a buhonero en Petare - Runrun

A la víctima la asesinaron dentro de su propia casa. A sus parientes los hicieron salir de la vivienda. Un familiar del occiso indicó que a su pariente lo torturaron

A las 5:30 de la mañana del pasado viernes 20 de agosto una comisión mixta de las Fuerzas Armadas Especiales (Faes) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) entró a la casa de Freddy José Noguera, de 31 años de edad, en el sector El Torre de Petare y lo mató. Así lo relató un familiar del occiso, que prefirió mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias por parte de los funcionarios.

Esta persona aseguró que los agentes ingresaron de madrugada a la vivienda, sacaron al resto de las personas que estaban en la residencia y a las 10:00 de mañana asesinaron a Noguera.

“Había niños de 3, 5, 6 y 13 años. No respetaron nada, nos insultaron y amenazaron. En principio dijeron que se lo iban a llevar detenido (a Noguera), pero después escuchamos gritos y detonaciones. Lo torturaron, le metieron un tiro en una pierna, luego en la otra pierna y finalmente en el tórax. Él les suplicaba que no lo mataran. Grabaron videos y estuvieron como hasta las 4:00 de la tarde. Le sembraron una pistola”, aseveró el pariente del hombre, que accedió a conversar con Monitor de Víctimas. De acuerdo con las autoridades, se trató de un enfrentamiento.

Familiar de la víctima

Este familiar de Noguera dijo que la víctima vendía condimentos al detal en la redoma de Petare y no tenía antecedentes penales. “Andaban buscando a alguien y como no lo consiguieron pagó él. No es justa esta situación en la que vivimos, a quién le vamos a reclamar por esta muerte, quién nos responde por este trauma. Los niños estuvieron sin comer e ir al baño todas esas horas y en este momento están atemorizados de estar en esa casa”, explicó uno de los testigos.