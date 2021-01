Aumentó a 18 el número de víctimas de la masacre policial en La Vega - Runrun

Según fuentes extraoficiales, presuntamente 16 hombres fueron asesinados en el enfrentamiento con las comisiones mixtas que tomaron la comunidad del municipio Libertador, la mañana del viernes 8 de enero. Las otras dos víctimas recibieron balas perdidas. Hasta el momento no hay una versión oficial

La cifra extraoficial de fallecidos durante el operativo en varios sectores de La Vega, del viernes 8 de enero, subió a 18. Según fuentes los cadáveres fueron ingresados a la morgue del hospital Pérez Carreño hasta horas de la noche.

De acuerdo con los datos extraoficiales, presuntamente 16 hombres fueron asesinados durante el enfrentamiento con las comisiones mixtas que tomaron toda la comunidad y hasta el momento no han sido identificados. Tampoco hay una versión oficial de lo sucedido.

Otros dos hombres fallecieron por balas perdidas. Uno de ellos identificado como Nelson Enrique Villalta Lima, de 50 años, quien llegaba a su casa en la parte alta de la calle Zulia, cuando presuntos delincuentes le dispararon a las comisiones de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

“Él venía de su trabajo y me dijo que se iba a la casa a dormir. Luego los vecinos me llamaron y me dijeron que estaba tirado en la puerta de la casa. Yo llegué a la casa, con todo y los tiros”, dijo un familiar que no se identificó por temor.

Villalta era profesor en la Fundación Musical Simón Bolívar (Fundamusical) en el núcleo de Chapellín. Y durante la pandemia comenzó a trabajar en un hotel en Altamira, como vigilante.

La mañana del viernes 8 de enero comisiones mixtas de las FAES, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (Conas) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) tomaron varios sectores de La Vega.