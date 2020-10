MonitorDeVíctimas | Decapitan a exrecluso y utilizan su cabeza para ritual de santería - Runrun

David Orlando Rangel, de 36 años de edad, y Yolys del Carmen Delgado, de 30 años, fueron asesinados el pasado 6 de octubre en el sector Carorita Abajo, al norte de Barquisimeto, estado Lara. La pareja recibió múltiples heridas por arma blanca, pero a David lo decapitaron y su cabeza no fue localizada en la escena del crimen.

Más de cuatro hampones ingresaron violentamente a la vivienda de las víctimas la madrugada del 6 de octubre, las maniataron y se las llevaron hasta una zona boscosa, muy cerca del Centro Penitenciario David Viloria, antigua cárcel de Uribana. Con una escardilla hirieron a Yolys en el cuello y otras partes del cuerpo, las heridas eran profundas, mientras que a David lo hirieron varias veces, para después cortarle la cabeza.

Más de nueve horas estuvieron los familiares de las víctimas buscándolos, vecinos de Carorita los habían alertado de que unos criminales habían irrumpido en la vivienda y se los habían llevado a la fuerza. Fue en horas de la tarde cuando localizaron los cadáveres.

Era una escena espeluznante, el cuerpo de Yolys estaba maniatado, su ropa teñida de sangre. Uno de los familiares dio unos pasos y la escena fue de terror, era el cuerpo de David, pero estaba decapitado. Caminaron por toda la zona para tratar de ubicar la cabeza del hombre, pero no había ni rastros.

Funcionarios del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron a la zona y aunque barrieron la zona, no lograron dar con el cráneo. Esa noche los cadáveres fueron llevados hasta la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda.

“Lo que me da rabia es como lo mataron, se ensañaron con él. No tengo mayor información de él porque tenía mucho tiempo que no lo veía”, decía en medio del llanto una tía de David.