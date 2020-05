MonitorDeVíctimas | Migrante fue asesinado por las FAES una semana después de salir del refugio - Runrun

Hace seis meses, Yender Javier Arrieche Mujica decidió migrar a Colombia. Tenía pocos días de haber salido de la cárcel con régimen de presentación por robo y tráfico de estupefacientes.

En el país vecino alcanzó a subsistir como vendedor ambulante así que, cuando entró la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, y no teniendo ingresos económicos, decidió regresar.

Ya en Venezuela, cumplió la cuarentena en dos refugios y un Centro Diagnóstico Integral (CDI), hasta que al salir negativo a la prueba, pudo reunirse con su familia.

Se residenció en casa de sus padres, en el barrio La Victoria de Barquisimeto, donde, una comisión de la Base Territorial de Inteligencia (BTI) de las FAES, irrumpió el lunes 25 de mayo, a las 4:00 am, y se lo llevó detenido.

Seis horas más tarde, a través de una nota de prensa, el cuerpo policial reportó su muerte en un presunto enfrentamiento en el barrio Santos Luzardo de la capital del estado Lara.

“A él lo sacaron vivo de su casa. Los funcionarios saltaron la pared, levantaron a sus hermanos menores y a sus padres, y los metieron en un cuarto. Yender apenas tuvo tiempo de pedirle la bendición a su papá. Los funcionarios dijeron que iban al comando de la calle 48, pero nosotros no teníamos cómo ir. Después nos avisaron que había un muerto en el barrio Santos Luzardo, caminamos hasta allá y, aunque no nos dejaban pasar para reconocerlo, logramos ver que no era él”, relató una tía de la víctima.