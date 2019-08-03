MonitorDeVíctimas | Mataron a dos hombres en un barrio de Petare y no está claro el móvil - Runrun

Desconocidos les dispararon en momentos en que se encontraban en la vivienda de una de las víctimas
Sandra Guerrero @SandraGuerrero1 / Fotografias Carlos Ramírez
A LAS 3:00 PM DEL 30 DE JULIO, Luis Alberto Cabello, de 29 años de edad, recibió en su domicilio del barrio Bolívar de Petare la visita de Javier Correa, quien siempre vivió en esa zona. Minutos después ambos fueron sorprendidos por hombres armados que les dispararon hasta quitarles la vida.
Los allegados a Correa manifestaron desconocer el móvil del doble homicidio y estaban asombrados por lo ocurrido. Sin embargo, en el sector habían varias versiones en torno al caso: una, que Correa fue asesinado para robarle unos dólares que cargaba consigo; y, otra, que a Cabello le cobraron una rencilla que había tenido con alguien en el barrio. Esta hipótesis cobra fuerza por que su cadáver tenía más impactos de proyectiles. Se cree que Correa habría ido a la casa de Cabello para pedirle que le alquilara su vivienda.
Los cuerpos fueron levantados a las 8:00 pm por una comisión del Cicpc de El Llanito.
Correa dejó tres hijos de 1, 4 y 7 años de edad. Era técnico de Directv.
Los familiares de Cabello no dieron información relacionada con el suceso. Solo se conoció que el cadáver sería trasladado a Colombia.
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