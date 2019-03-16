MonitorDeVíctimas | Asesinan en su casa al suegro de jugador de Caribes de Anzoátegui - Runrun

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MonitorDeVíctimas | Asesinan en su casa al suegro de jugador de Caribes de Anzoátegui
medicina legal y vehículo del CICPC División de Homicidios

Daisy Galaviz16 marzo, 20192min2

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La víctima murió tras ser atacado con un arma blanca en su cabeza. El hecho se registró en la calle Londres de La California

WILLIAM FRANCISCO ÁLVAREZ, SUEGRO DEL PELOTERO de Caribes de Anzoátegui, Juan Carlos Gutiérrez, fue sacado de su vivienda la tarde de este 13 de marzo por funcionarios del Cicpc. El hombre tenía dos días de fallecido. En la inspección preliminar, los funcionarios presumen que murió desangrado por un golpe en la cabeza.

El hecho se registró en la calle Londres, segunda transversal, de la California Norte, municipio Sucre. Este 13 de marzo una amiga de la víctima fue a buscarlo, pues comentó a sus vecinos que tenía dos días llamando a su celular y no respondía.

Quienes residen cerca de Alvarez, salieron tras los gritos de la mujer e intentaron ingresar a la vivienda. Tras no poder, llamaron a funcionarios policiales y en horas de la tarde una comisión del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegó al sitio.

Los uniformados lograron entrar y sacaron el cuerpo. Los forenses informaron que la víctima tenía al menos 48 horas de haber fallecido tras ser atacado en su cabeza con un arma blanca, pero que no podían darles más detalles porque “era una persona conocida”.

Moradores de la urbanización comentaron que el hombre vivía en esa casa desde hace aproximadamente ocho años. Tenía un hijo que residía junto a él y era padre de la esposa del pelotero Juan Carlos Gutiérrez, quien también jugó con Leones del Caracas.

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