DDHH Olvidados | Josnars Baduel: doblemente juzgado y sin derecho a nada - Runrun

Andreína Baduel aseguró en entrevista para Runrun.es que no hay pruebas que vinculen a su hermano con la Operación Gedeón

La joven afirmó que ser Baduel no es un delito. Cree firmemente en que el ensañamiento en contra de su hermano se debe principalmente a su apellido

El ensañamiento de la administración de Nicolás Maduro no terminó con la muerte en custodia de Raúl Isaías Baduel. Uno de los hijos del general en retiro, Josnars Baduel, lleva tres años detenido en la sede del Helicoide, en Caracas, acusado de conspiración, asociación para delinquir y terrorismo.

El pasado 4 de mayo de 2020, se registró una incursión marítima por las costas del estado Aragua. EL «Macutazo», como también se le conoce a la operación, fue según información oficial, un intento fallido de varios disidentes venezolanos -en su mayoría militares exiliados-, apoyados por la empresa estadounidense de seguridad SilverCorp para, supuestamente, asesinar a Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios del Gobierno.

Según las versiones oficiales, el «Macutazo» estuvo a cargo del estadounidense Jordan Goudreau, exboina verde de los Estados Unidos y exmiembro de las Fuerzas Armadas de Canadá y también por Clíver Alcalá Cordones, ex miembro de la FAN quienes a bordo de dos embarcaciones provenientes de Colombia pretendían colarse por las costas de Aragua y tomar el país.

Según informó el fiscal de la república designado por la constituyente cubana, Tarek William Saab, el balance de la operación Gedeón finalizó con la detención de 85 personas, incluido Josnars Baduel y ocho fallecidos presuntamente por ejecuciones extrajudiciales.

Josnars Baduel es abogado, no está casado y no tiene hijos. Cuando se produjo su detención en las costas del estado Aragua no se sabía de quién se trataba, hasta que se confirmó su identidad. Según información difundida en redes sociales, al joven lo capturaron junto a los dos estadounidenses en la segunda embarcación.

Andreína Baduel, hermana de Josnars, aseguró en entrevista para Runrun.es que no hay pruebas que vinculen a su hermano con la supuesta incursión marítima.

“Doblemente juzgado”

Desde la detención de Josnars Baduel, el proceso ha estado plagado de irregularidades: desaparición forzosa, falta de atención médica, negación de defensa privada y daños físicos y emocionales.

“Al no asumir su culpabilidad lo pasaron a juicio con defensa pública y ‘sin derecho a nada’, aunado a esto, recientemente el 29 de septiembre de este año, fue presentado en otro tribunal de terrorismo por otro supuesto caso de conspiración para juzgarlo por los mismos delitos por los cuales ya está siendo juzgado, es decir, está siendo doblemente juzgado, algo que absolutamente prohibido”, dijo.

Andreína vio a su hermano Josnars hace 15 días. Indicó que el joven abogado “de ánimo está fuerte y mentalmente está resistiendo”, pero con secuelas físicas productos de los daños sufridos en prisión. Detalló que actualmente necesita cuatro operaciones quirúrgicas: una para reconstruir los ligamentos de ambas rodillas, otra en su hombro izquierdo, necesita remediar una lesión que tiene en los testículos y varias hernias, además de tratar una afección pulmonar crónica.

“Nosotros no tenemos confianza en los médicos de ellos, por lo cual hemos exigido su libertad para que él pueda ser atendido por nuestros médicos de confianza”, dijo.

Andreína Baduel se declara profundamente creyente en Dios y en la justicia divina. Dijo que ellos como familia hacen todo lo posible para que Josnars resista. “Desgraciadamente, en Venezuela no hay Estado de Derecho y a pesar de que no hay elementos para que él esté privado justamente de libertad lo ha estado, ya tiene casi cuatro años allí”.

La tragedia de ser un Baduel

La joven expresó que ser Baduel no es un delito y manifestó que cree firmemente en que el ensañamiento en contra de su hermano se debe principalmente a su apellido. El fallecido general Raúl Baduel fue aliado de Hugo Chávez desde antes del alzamiento del 4 de febrero hasta el año 2007, cuando empezó a demostrar su inconformidad y disidencia.

Cabe recordar que fue Baduel quien se opuso al Gobierno de Pedro Carmona Estanga en abril de 2002 y ayudó activamente en el rescate de Chávez.

Raúl Baduel fue arrestado en el año 2009 e inhabilitado para ejercer cargos públicos. En el 2015 recibió libertad condicional, pero en el 2017 regresó a la cárcel en donde pasó sus últimos años de vida en condiciones deplorables y con daños graves en su salud física y mental..

El 29 de septiembre de 2021, al general retirado Raúl Baduel lo sacaron de la Tumba, un sótano ubicado cinco pisos bajo tierra que funciona como sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y lo llevaron al Helicoide.

A la familia nunca se les notificó el traslado. Andreína lo supo porque ese mismo día que fue a llevarle comida y artículos, no lo encontró.

Un día después, se enteraron de que Raúl Baduel había sido trasladado al mismo sitio de reclusión donde estaba Josnars, pero su salud estaba muy comprometida. Los daños eran irreversibles y en menos de 15 días falleció.

Según información del Ministerio Público, Baduel murió de un paro cardiorespiratorio producto de complicaciones asociadas al COVID-19, pero la familia duda de esta versión.

“Los últimos días mi papá compartió celda con su hijo y el 12 de octubre se murió en los brazos de Josnars”, dijo Andreína.

“A ellos no le bastó con o matar a mi papá en cautiverio, no les bastó con tenerlo 12 años injustamente preso, sino que desgraciadamente toda esa persecución se ha extendido a la familia, y hoy, dos años y un mes después del asesinato de mi papá, mi hermano sigue preso por ser Baduel”, aseguró.

Otros miembros de la familia Baduel no han escapado de la ferocidad del régimen de Nicolás Maduro. En el 2020, a Raúl Iván Baduel lo aprehendieron en el estado Guárico para obligar a uno de sus hermanos a inculparse de los delitos por los que era acusado.

En 2014, a Raúl Emilio Baduel, hijo mayor del exgeneral lo arrestaron en el contexto de una protesta antigubernamental y fue sentenciado luego a ocho años de prisión. Gerardo Carrero, yerno de Baduel, también estuvo tres años en prisión también por participar en las protestas de ese año.

Lisbeth Oyoque, madre de Josnars, Iván y Andreína, falleció en el 2020 esperando la libertad de su hijo.