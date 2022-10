DDHH olvidados | Justicia a medias en el caso de César Pereira - Runrun

César Pereira recibió un impacto de una metra grande en el abdomen que le disparó un policía del estado Anzoátegui en una protesta. Murió en mayo de 2017 a los 20 años

@ValeriaPedicini

“Dispárame, pues”.

Los compañeros de “La Resistencia” de César Pereira escucharon al muchacho decirle a un funcionario de la Policía del estado Anzoátegui. Era 27 de mayo de 2017, un día más de protesta opositora contra el gobierno de Nicolás Maduro. Las calles de Lechería estaban cargadas de manifestaciones, adrenalina y enfrentamientos con cuerpos de seguridad del Estado.

El muchacho de 20 años se enfrentó, sin miedo, al que lo apuntaba directamente. Al instante siguiente, recibió un impacto de una metra grande en el abdomen del que no se recuperaría más.

En medio del shock y los gritos, a César lo llevan de emergencia a la Clínica Municipal de Lechería. Cuando los médicos lo reciben, le da un infarto, logran aplicarle resucitación cardiopulmonar y lo suben rápido a una ambulancia, ahora camino hacia el Hospital Las Garzas.

Ahí una cadena de la policía municipal les impidió el acceso. El director del hospital dijo que no iban a recibir a un guarimbero. La respuesta del centro de salud hizo que las personas que acompañaban el vehículo protestaran. El destino ahora era la Policlínica Puerto La Cruz.

Antes de ingresar a quirófano, al joven le dio un segundo infarto. Los doctores lo revivieron y lo sometieron a una intervención que llevó 10 horas y que hubo que practicarle sin anestesia, debido a la gran cantidad de sangre que había perdido.

“Gracias a Dios, que hubo los medicamentos. Hubo mucha gente que le donó sangre a César. Hubo muchos médicos de todas las ramas ayudando a mi hijo”, su madre cuenta Zulimar Villegas.

Desde Bogotá, #Colombia Zulimar Villegas madre de César Pereira asesinado en Anzoátegui en 2017, asegura que va a luchar por su hijo, y por la justicia de todos los caídos por culpa del régimen porque fueron héroes que querían un país mejor #VictimasSinJusticia #SillasVacías pic.twitter.com/zIwlEFe6me — Movimiento Vinotinto (@movinotinto) September 17, 2022

Su madre estaba en camino a Caracas cuando le avisaron que a su hijo lo habían herido de gravedad. De inmediato se regresó a Anzoátegui, a tiempo para pasar a ver a César en terapia intensiva.

Tres horas después, a César le dio otro infarto.

“Cuando yo me acerco, que lo tengo abrazado, y estoy hablando con él, suena el pitico que indicaba que ya César había fallecido… Me salí de la habitación como una loca… y salí corriendo por toda la clínica. Cuando llego a la puerta, estaba mucha gente, muchos amigos de César, familia, y cuando me ven supieron que César había muerto”.

Eran las 6:15 am del domingo 28 de mayo.

¿Quiénes son los responsables del asesinato de César?

César era un muchacho muy conocido en la comunidad donde vivía. Tenía un espirítu voluntarioso, carismático. Su interés por el activismo de calle lo llevó a ser captado por el Partido Voluntad Popular y convertirse en dirigente juvenil.

Estudiaba tercer semestre de Publicidad y Mercadeo en el IUTIRLA y formaba parte de «La Resistencia», el grupo de jóvenes surgido en respuesta a la represión de las manifestaciones que se dieron en todo el país. Cuentan que su escudo lo armó con una antena de DirecTV y le pintó el escudo nacional.

El Ministerio Público comisionó al fiscal 20º del estado Anzoátegui, Luis Gonzalo Galindo, para investigar la muerte del joven. A partir de allí, el equipo de abogados y Zulimar Villegas enfrentaron un largo litigio, lleno de retardos procesales y todo tipo de contrariedades.

El 26 de mayo de 2021, a escasas 24 horas de cumplirse cuatro años de su asesinato, el defensor José Santoyo informó que se logró la condena del oficial de Polianzoátegui, Onán Pereira.

Le fueron imputados cuatro delitos y lo sentenciaron a 26 años de cárcel, orden emanada por el Tribunal de Juicio 3, del Palacio de Justicia de Barcelona, dirigido por la jueza Juliyen Rodríguez.

Los delitos imputados a Onán Pereira fueron homicidio intencional calificado por motivos fútiles o innobles, uso indebido de arma orgánica, manipulación de municiones y concurso real de delito. Por haber quedado establecido que cometió delitos de lesa humanidad, Pereira no tendría derecho a ningún beneficio.

Asimismo, el sentenciado tuvo dos oportunidades para admitir los hechos, pero no lo hizo.

“Todos los elementos probatorios fueron admitidos, se corroboró que los policías manipulaban las municiones con metras”, dijo el abogado.

Si bien Santoyo destacó que esta es la primera sentencia que se dicta en el país en referencia a los casos de muertes de ciudadanos durante las protestas de 2017 contra el gobierno de Maduro, aclaró que insistirán ante al Ministerio Público para que se haga la investigación sobre la cadena de mando responsable, así como en identificar la participación de otros funcionarios que declararon en el juicio y que dispararon aquel día.

“Se hizo una experticia a las armas de los policías y casi todas tenían restos de vidrio en los cañones. Es decir, se pudo corroborar que los funcionarios de Polianzoátegui sustituyeron las municiones por metras para disparar a los manifestantes”, aseguró a los medios de comunicación.

Santollo informó que los implicados serían cuatro funcionarios que estaban de comisión ese día de la protesta y a la cadena de mando.

Abuela del joven César Pereira asesinado en Anzoátegui en 2017, indicó que las irregularidades sobre los casos de las víctimas de la represión se mantienen, y se suma a la solicitud porque siga la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela #VictimasSinJusticia #SillasVacias pic.twitter.com/6lg0Uyw3zo — Movimiento Vinotinto (@movinotinto) September 16, 2022

La sentencia contra el responsable de la muerte de César fue una decisión agridulce para su familia. Aunque el funcionario que le quitó la vida recibió su castigo, nadie le devolverá su hijo a Zulimar Villegas.

A pesar de lo que ha tenido que sobrellevar, la madre de César también manifiesta su intención de continuar: “Yo sigo buscando justicia, sigo levantando la voz. Quien me llame, mira, Zuly, una entrevista, mira Zuly, tienes que ir para la China porque quiero hacer un homenaje para tu hijo, para la China voy a ir, porque yo sigo su legado. Yo se lo prometí y así va a ser”.