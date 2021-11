Casi 50 días sin agua tienen detenidos en calabozo de la GNB en Nueva Esparta - Runrun

Reportan igualmente fallas en el servicio eléctrico

Casi 50 días sin agua llevan los presos del Centro de Detención Preventiva (CDP) de la Guardia Nacional Bolivariana en Santa Ana, ubicada en el municipio Gómez de Nueva Esparta.

“Todos los días tenemos que estar cargando agua hasta la base para que ellos se puedan asear y preparar comida. Siempre le traigo su botellón de agua para que tome, pero ahora tengo que traer dos o tres. Camino varias cuadras para llegar y es duro. Hay gente que viene de más lejos”, dijo Rosairis Pérez, familiar de un detenido.

Los familiares dijeron que se ven obligados a hacer colectas para comprar camiones cisternas, pero cada vez se les hace cuesta arriba costearlos.

“Uno da una colaboración o dos al mes, pero no rinde. No hay donde almacenar mucha agua en el CDP. Llega un momento que ya no te alcanza la plata. O comes o compras agua”, dijo Pérez.

Sostuvo que la sequía ha generado enfermedades entre los reclusos.

“Ellos tienen sarna por el poco aseo, pero ahora se bañan menos. Seguro los que no tienen escabiosis se les va a pegar. Estar sin agua tanto tiempo es inhumano. La escasez de agua es un problema que vivimos todos los margariteños, pero para los presos es peor”.

Por otra parte, Pérez dijo que igualmente han estado registrando fallas eléctricas en los últimos días.

“La luz se ha estado yendo la luz a cada rato. En estos días se fue como cinco horas por una supuesta reparación. Estar metido en esos calabozos sin electricidad es muy duro. Ellos se ayudan con un ventilador pequeño, pero cuando se va la luz el calor es terrible”, puntualizó.

Con información de Una Ventana a la Libertad