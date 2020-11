Cofavic: La gente se frusta porque organismos internacionales no toman acciones sobre Venezuela - Runrun

Liliana Ortega dijo que cualquiera puede denunciar de manera anónima ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detención arbitraria y torturas

La abogada defensora de los DDHH y fundadora de Cofavic, Liliana Ortega, asegura que los venezolanos tienen una inmensa frustración al ver que los organismos vigilantes internacionales demoran mucho tiempo en pronunciarse y tomar medidas.

En entrevista radial, Ortega expresó que la gravedad de violación de los derechos humanos en Venezuela y por las mismas razones fundamentadas en infinidad de documentos, confirma la supervisión del Estado a través de los ojos de la ONU mediante un mecanismo “inédito y especial”.

La Misión de Determinación de Hechos es un mecanismo cuyo funcionamiento en América Latina es exclusivo en Venezuela y está vinculado con las investigaciones realizadas por la fiscalía de la Corte Penal Internacional.

A través de esta aplicación, cualquiera puede denunciar de manera anónima y protegida, casos de violación de derechos humanos: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detención arbitraria, torturas, entre otros.

“La gente se frustra muy rápidamente porque estos mecanismos no dan soluciones a centenares de casos, ellos toman casos emblemáticos y a través de ellos, ilustran la gravedad de la situación, porque no tienen la capacidad operativa para mirar miles de casos en Venezuela (…) resultados automáticos no van a encontrarse”, comenta Ortega.

Ortega asegura, que, desde hace 30 años, Cofavic se ha encargado en los rostros de las víctimas, “una víctima que tiene varios años presentándose, que fue torturada y que ahora tiene libertad plena, nosotros lo celebramos”.

Respecto al inconveniente ocurrido recientemente con las FAES, Liliana comenta que una de las declaraciones más contundentes de la Alta Comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet en el momento que estuvo en Venezuela, fue la solicitud formal de la disolución de las FAES.

“El hecho que tengamos una Misión de Determinación de Hechos denota la gravedad y la preocupación de la Comunidad Internacional”, para Ortega, no es “poca cosa” que Naciones Unidas le haya dado 2 años a dicha Misión, cuando regularmente es uno.