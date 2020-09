Una Ventana a la Libertad: Presos de la policía estadal piden reanudar visitas familiares en Carúpano - Runrun

Los 146 privados de libertad que están detenidos en el Centro de Coordinación Policial Gral. Jefe José Francisco Bermúdez en Carúpano, estado Sucre, solicitan reanudar visitas familiares. La petición la realizaron ante los medios de comunicación y redes sociales, el sábado 12 de septiembre.

Mediante el texto enviado sostienen que desde hace seis meses no tienen contacto con sus familiares sólo reciben algunas correspondencias que les hacen llegar los funcionarios policiales.

“Nuestras familias se están destruyendo a consecuencia de la falta de contacto. Necesitamos que nos permitan recibir nuevamente visita de nuestros parientes “, apunta el texto.

Una Ventana a la Libertad contactó a familiares de los detenidos este domingo, 13 de septiembre, quienes detallaron que desde la llegada de la pandemia no saben cómo están dentro del centro de detención. Además, se suma el cierre de los tribunales que retrasó los procesos judiciales.

“Yo vengo desde otro municipio para traer alimento a mi hijo y no siempre puedo venir. Cuándo es radicalización no puedo pasar, no sé cómo está ni cómo resuelve cuándo no le traigo alimentos . Queremos también que los tribunales reanuden sus actividades “, refirió una de las madres de los detenidos.