Transparencia Venezuela: Negocios chinos, acuerdos que socavaron la democracia  - Runrun

La investigación develó que la relación entre China y Venezuela dejó ganancias y pérdidas para el país asiático y un balance negativo para la sociedad venezolana

Transparencia Venezuela analizó la relación económica y política entre China y Venezuela, desde 1999 hasta 2019, para desentrañar el impacto que tuvo el flujo de capitales de China en la institucionalidad democrática y en la gestión pública venezolana, sin control del Parlamento o la Contraloría General de la República, instancias que debieron garantizar acceso a la información pública y rendición de cuentas; y sin la actuación del sistema de justicia, que debió sancionar los incumplimientos a la legislación venezolana vigente en el marco de los acuerdos contraídos.

Negocios chinos, acuerdos que socavaron la democracia devela cómo se aplicó en Venezuela la estrategia china de expansión, Going Global Policy, y las exigencias que existieron para los préstamos, la inversión extranjera directa y las donaciones.

La investigación mostró que, en América Latina, Venezuela fue la gran receptora de préstamos comerciales, con más de US $ 62.600 millones que representan 45% del total entregado a la región entre los años 2000 – 2019. Solo a través del Fondo Conjunto Chino Venezolano y del Fondo Gran Volumen Largo Plazo se recibieron US$ 50.240 millones, de los que se debían US$ 16.731 millones para finales de 2019, cifra que casi triplica las reservas internacionales de Venezuela para julio de 2020.

La relación entre China y Venezuela dejó ganancias y pérdidas para el país asiático y un balance negativo para la sociedad venezolana. En los haberes, se cuentan: decadencia en la industria petrolera, la principal del país, y de la actividad económica en general; fracaso de proyectos conjuntos que afectaron el acceso a servicios esenciales, asimetría en los mercados, en contra de empresas y trabajadores nacionales; reprimarización de la economía y una crítica situación en las finanzas públicas.

Para vencer la opacidad que ronda los vínculos entre Venezuela y China, se hizo una amplia revisión de trabajos científicos, periodísticos, bases de datos, publicaciones oficiales de ambas naciones y fuentes extraoficiales. Además, se realizaron entrevistas a expertos, académicos y consultores, así como a líderes empresariales.

La data permitió hacer una cronología de los intercambios entre los países, documentar dos casos de empresas mixtas chino-venezolanas, elaborar un listado de proyectos fallidos y hacer una valoración de la experiencia, considerando el contexto institucional y su paulatino deterioro en el tiempo, como determinante de los resultados en la gestión de los fondos y en la gobernanza.

*Vea el informe completo AQUÍ