Acceso a la Justicia: ¿Cómo han sido los procesos en el TSJ en contra de la Asamblea Nacional? - Runrun

13% de las sentencias no han sido publicadas en su página web, lo que revela una política de opacidad institucional

A la luz del anuncio del indulto de varios parlamentarios de la Asamblea Nacional (AN) por parte del Ejecutivo nacional el pasado lunes 31 de agosto de 2020, quienes fueron enjuiciados, entre otros, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Acceso a la Justicia consideró importante mostrar mediante una infografía algunos datos reveladores sobre los procesos que desde el máximo tribunal se han llevado adelante en contra del Parlamento a partir del triunfo de la oposición en las elecciones de diciembre de 2015. Los datos muestran muy claramente cómo el TSJ, y en particular su Sala Constitucional, ha estado al servicio del poder político, y no del ciudadano y de la Constitución, como es su mandato.

Desde diciembre de 2015 hasta el 10 de agosto de 2020 se ha contabilizado un total de 138 sentencias del TSJ en contra de la AN, en su mayoría emanadas de la Sala Constitucional. Los hallazgos más reveladores se pueden encontrar a continuación:

Lo que hace aún más evidente la parcialidad del TSJ y su servicio al poder político en los procesos llevados adelante en contra del parlamento es que 107 casos fueron resueltos en un tiempo promedio de 26,55 días cuando el chavismo hizo la solicitud. Es decir, que al máximo tribunal en esos casos no le tomó ni un mes sentenciar. En cambio, cuando las acciones fueron planteadas por la oposición, el alto tribunal procedió con indudable dilación, pues estos casos fueron resueltos con un tiempo promedio de 298,5 días. Esto significa que el TSJ se tomó casi un año para dar respuesta a las solicitudes de la oposición.