Acceso a la Justicia | Cronología del caso de Juan Requesens - Runrun

El 28 de agosto del

Juan Requesens, diputado del estado Táchira por Primero Justicia, pasó a formar parte de las estadísticas de presos políticos en Venezuela, al ser detenido en su residencia pese a su inmunidad parlamentaria, señalado de estar vinculado al intento de asesinato contra Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto de 2018, publica Acceso a la Justicia en una cronología.

Desde esa fecha, Requesens ha sido víctima de la violación de derechos humanos, que van desde haber sido detenido sin una orden judicial, estar incomunicado casi tres días y ser sometido a tratos crueles, hasta sufrir violaciones al debido proceso, como que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenciara su enjuiciamiento sin motivar su detención en flagrancia.

7 de agosto de 2018

Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvieron al diputado Requesens en la residencia de sus padres, ubicada en Terrazas del Club Hípico (este de Caracas), sin una orden judicial y de forma violenta. La Constitución señala que toda persona detenida debe ser puesta a la disposición de un juez dentro de las 48 horas de su detención.

Fue responsabilizado de estar involucrado en el “atentado” en contra del jefe de Estado, al supuestamente haber facilitado un contacto migratorio con uno de los implicados en el hecho. Se le trasladó a la sede del Sebin en El Helicoide.

Uno de los detenidos por el caso, el sargento retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Juan Carlos Monasterios Vanegas, es quien acusó a Requesens de haberle conseguido un contacto para entrar a Colombia.

La detención estuvo al margen del estado de derecho y violó la inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo 200 de la Constitución, el cual establece que un diputado sólo puede ser detenido en caso de cometer un delito en flagrancia, y además estipula que se le debe trasladar a su residencia, y no a una prisión o en la sede de un órgano de seguridad del estado.

8 de agosto de 2018

El Tribunal Supremo de Justicia declaró la procedencia del enjuiciamiento de Requesens. Según la nota de prensa publicada por el máximo tribunal se indicó que existen “suficientes elementos de convicción para estimar la comisión de delitos de naturaleza permanente” por parte del diputado.

En la decisión, el TSJ estableció como flagrante su detención y ordenó su custodia a los cuerpos de seguridad del Estado, hasta tanto la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) decidiera el allanamiento de su inmunidad parlamentaria.

Ese mismo día, la ANC levantó la inmunidad a Requesens.

9 de agosto de 2018

El diputado de PJ, Julio Borges, denunció que su residencia, y la de Requesens y el concejal del municipio Cárdenas, Julio Mora, fueron allanadas por funcionarios del Sebin sin orden judicial.

10 de agosto de 2018

El ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, difundió un vídeo de Requesens en el que señala que puso en contacto a uno de los supuestos organizadores del atentado contra el jefe de Estado con un agente migratorio para que facilitara su ingreso al país.

Ese mismo día, el periodista Alberto Rodríguez difundió un segundo vídeo de Requesens, que según dijo fue suministrado por funcionarios del Sebin, donde se ve al diputado confuso, en ropa interior aparentemente manchada de heces, y sin pronunciar palabra.

Sus familiares y la Asamblea Nacional denunciaron tratos crueles e inhumanos, pues la grabación filtrada busca humillar al diputado.

11 de agosto de 2018

El presidente Nicolás Maduro difundió otro extracto del vídeo hecho a Requesens por el Sebin, donde señala haber tenido contacto con Rayder Alexander Russo, uno de los señalados como autor material del atentado presidencial.

Para este día, fue fijada la audiencia de presentación de Requesens. Su abogado, Joel García, informó que fue diferida “sin que se indicaran las razones”. Detalló que es usual “que por algún motivo” se difiera una audiencia”, pero en ese caso la juez no comunicó el motivo.

Para ese momento, el abogado indicó que no había tenido acceso al diputado ni a las actas del expediente, poniendo en evidencia que las declaraciones tomadas en video del mismo se habían realizado sin que estuviera asistido por abogado o constara que renunciara a ese derecho.

12 de agosto de 2018

A casi 100 horas de haber sido detenido, ese día Requesens habló por teléfono con su familia que lo reclamaba como “desaparecido”. Según un comunicado de Primero Justicia, durante la llamada les comentó sobre su estado y realizó algunas solicitudes de implementos para aseo personal. Pasado sobradamente el lapso dado por la Constitución para presentarlo ante un tribunal, esto no había ocurrido hasta ese momento.

13 de agosto de 2018

El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, informó que este día se cumplió la audiencia de presentación de Juan Requesens. La misma comenzó con varias horas de retraso, por lo que fue diferida la madrugada del día siguiente. El diferimiento de audiencias ha sido la regla en este tipo de casos, en violación de los derechos de los detenidos.

Este funcionario adelantó que la Defensoría está llevando a cabo investigaciones para determinar si el parlamentario fue víctima de tratos crueles e inhumanos, como lo denuncian sus familiares, quienes aseguraron que el diputado estaba siendo coaccionado por los funcionarios del Sebin.

Durante esa jornada el TSJ publicó la sentencia del caso Requesens. Nuestro director Alí Daniels, precisó que la misma no alude ni a la desaparición forzosa de la que fue objeto el diputado —que permaneció más de 100 horas incomunicado luego de ser detenido—, ni a los elementos probatorios que sustenten la aprehensión sin orden judicial.

Explicó que la sentencia enfatiza el hecho de que un delito continuado permite la detención en flagrancia, y que por tanto no era necesario el antejuicio de mérito que le correspondía a Requesens por ser un diputado. Añadió que además el TSJ no motivó cuáles son las razones que justifiquen que existió flagrancia, porque no precisó qué tiene que ver el parlamentario con el delito continuado, y por qué es parte del mismo.

14 de agosto de 2018

La audiencia de presentación fue diferida a la 1:00 de la mañana para el mismo día a las 2:00 pm. Al término de esta primera audiencia, la Fiscalía le había imputado siete delitos a Requesens: instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra el presidente Maduro, homicidio calificado en grado de frustración contra los militares de la Guardia Nacional Bolivariana, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo y traición a la patria.

En horas de la tarde la audiencia fue retomada. El abogado del diputado, Joel García, declaró al término de la misma, que se ordenó privativa de libertad y se estableció como lugar de reclusión la sede del Sebin.

Además se ordenó “la confiscación de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles, así como la congelación de cuentas, prohibición de enajenar y gravar”, explicó al denunciar que el patrimonio del parlamentario fue puesto a la orden de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada.

García relató que durante la audiencia Requesens se declaró inocente, y habría señalado: “Yo me declaro inocente. Dos cosas sostienen a este régimen, primero: los organismos de seguridad, dominio de la fuerza, y segundo: el brazo judicial que son ustedes”.

15 de agosto de 2018

El abogado del diputado, Joel García, anunció que se apelará la detención “arbitraria” de Requesens, porque no existe la flagrancia o delito permanente que se le atribuye.

García además dio detalles de lo ocurrido en la audiencia de presentación, al señalar que el parlamentario declaró no recordar haber hecho el video que ha sido difundido por el Gobierno –en dos partes–, y negó que la tercera grabación, que el presidente Nicolás Maduro señaló que se trataba de un reconocimiento médico, se tratara de un chequeo sobre su estado de salud, porque aseguró que fue un funcionario del Sebin quien le entregó y le ordenó ponerse la ropa que tenía en ese momento.

El defensor además refiere que ambas grabaciones no fueron incluidas en la investigación, ya que la jueza no las mencionó durante la audiencia.

17 de septiembre de 2018

La defensa y familiares del parlamentario denunciaron que Requesens está siendo sometido a tortura psicológica, pues permanece incomunicado en la sede del Sebin en El Helicoide.

1 de octubre de 2018

El abogado defensor Joel García, informó en su cuenta de Twitter que tuvo acceso al expediente de Requesens tras 53 días de haber sido apresado. Denunció que en el mismo no reposa la acusación que debió haber hecho la Fiscalía General máximo el pasado 28 de septiembre, fecha en la que se venció el plazo legal de 45 días para acusar a un detenido.

Aseguró que pudieron verificar que ante la URDD (Unidad de Recepción y Distribución de Documentos) no fue consignada la acusación, por lo que de inmediato intentaron solicitar su libertad inmediata ante el tribunal, pero el mismo se negó a recibir la petición, “alegando que ellos habilitaron el día viernes (28/09) sólo para recibir la acusación”, y que “eso no era una emergencia”.

García señala que aunque saben “que no es cierto que el tribunal haya habilitado el 28/9 para recibir la acusación (…) el tribunal dice haberla recibido”.

11 de octubre

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar de protección en favor de Requesens. El organismo solicitó al Gobierno “se adopten las medidas necesarias para proteger los derechos a la salud, a la vida e integridad personal en el contexto de privación de libertad en el que se encuentra, asegurando que no sea objeto de actos de violencia en su contra”.

La Comisión también pidió que se permita el acceso al país de un organismo o entidad internacional con carácter independiente e imparcial, con competencia en la materia, para que verifique las circunstancias en las que se encuentra el parlamentario.

Además instó al Gobierno a informar, dentro de un lapso de 15 días contadas a partir de la publicación de la resolución, sobre la adopción de las medidas.

27 de octubre de 2018

Familiares de Requesens denunciaron que requiere atención médica, pero al momento las autoridades se niegan a garantizarle el derecho a la salud. Su padre, Juan Guillermo Requesens, señaló que además tampoco se le ha permitido el acceso a su equipo de abogados.

30 de octubre de 2018

Su abogado informó que fue llevado a un centro hospitalario para atenderle la infección dental que padece desde hace 16 días.

8 de noviembre de 2018

El abogado de Requesens informó que por primera vez, después de 93 días de detención arbitraria, le fue permitido a la defensa del diputado poder acceder a él por un lapso de 30 minutos

12 de noviembre de 2018

El abogado defensor de Requesens informó que pudo reunirse por segunda vez con el diputado, desde su detención en agosto.

16 de noviembre de 2018

La esposa del Requesens, Orianna Granati, informa que, por primera vez desde la detención del diputado, pudo visitarlo con su familia.

25 de noviembre de 2018

El abogado de Requesens informa que el Tribunal que encarceló al diputado, tiene 104 días sin despachar.

26 de noviembre de 2018

El Tribunal fija audiencia preliminar para el día 18 de diciembre.

03 de diciembre de 2018

Abogado del diputado, Juan Requesens, indicó que después de 111 días pudo tener acceso a la acusación del parlamentario, a su vez que aseguró que no hay elementos de convicción para afirmar que es participe de los hechos que se le imputan.

18 de diciembre de 2018

Fue diferida la audiencia preliminar del Diputado, y el tribunal reprograma la celebración de la audiencia para el día 24 de enero de 2019.

