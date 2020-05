OVSP: 29,2% de población recibe bombona de gas una o dos veces al mes - Runrun

Venezolanos han optado por utilizar cocinas eléctricas, cocinar a leña, o evitar la preparación de algunos alimentos

Desde el año 2018, el gas doméstico forma parte del grupo de servicios analizados de manera periódica en principales ciudades del país por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP).

Pese a algunas mejoras que se han observado en el desempeño del servicio en los últimos trimestres evaluados, las deficiencias son notorias en lo que respecta al servicio obtenido a través de bombonas.

Solo un 29,2% de los encuestados, afirmó recibir el servicio una o dos veces al mes (“cada 15 días” o “una vez al mes”) y un 24,7% lo recibe “cada dos meses o más”. Mientras, un 31,9% afirmó que las bombonas no llegan a su comunidad.

En contexto, y de acuerdo con los datos obtenidos en diciembre de 2019 en las ciudades de San Cristóbal, Barinas, Barquisimeto, Maracaibo, Punto Fijo, Valencia, Caracas, Barcelona, Porlamar y Ciudad Bolívar, un 94,3% afirmó emplear gas en su hogar para realizar la cocción de sus alimentos. De este porcentaje, el 80,6% utiliza el servicio a través de la modalidad de bombonas y un 19,4% a través de gas directo.

En el caso particular de la capital zuliana, se registró la mayor penetración del sistema de gas directo en los hogares con un 77%, y solo un 23% señaló depender de la recarga de los cilindros. Le sigue la ciudad de Caracas, donde un 29,2% señaló utilizar gas directo. Sin embargo, los resultados generales muestran de manera categórica que la modalidad más común en el país es la recarga de bombonas.

Julio Cubas, presidente del OVSP, indicó que los porcentajes de usuarios que no reciben el servicio en su sector varía por ciudad. “Las ciudades de Caracas (con 12,3%), Barinas (con 13,3%) y Valencia (con 13,2%), reflejaron los más bajos porcentajes de usuarios que no reciben la bombona en su comunidad. Por el contrario, en Ciudad Bolívar un 61,2% de los hogares consultados señaló que los cilindros no llegan a su sector, posicionándose con esta cifra como la localidad más afectada en lo que respecta a la distribución del servicio”.

“Cabe destacar que, en los casos de Caracas y Valencia, se obtuvo un 48% y 47%, respectivamente de usuarios que indicaron beneficiarse del servicio con una frecuencia de una o dos veces al mes, siendo estos los mayores porcentajes obtenidos en comparación con el resto de las ciudades analizadas, por lo que, podría inferirse, que son las ciudades menos afectadas por las fallas del servicio”, agregó Cubas.

Entre otros datos evaluados, se pudo conocer que, de manera general, el 94,1% de los encuestados indicó pagar la bombona en efectivo, en moneda nacional. El 1,8% manifestó que lo paga en dólares o euros, reportándose en la ciudad de Maracaibo la mayor cantidad de usuarios que realiza el pago en estas monedas. En el caso particular de la ciudad de San Cristóbal un 29,2% indicó pagar en pesos.

De acuerdo con monitoreo de noticias realizado por la organización a través de su Observatorio de Redes y Medios, se ha podido observar que las fallas en el servicio no cesan.

Los venezolanos han optado por utilizar cocinas eléctricas, cocinar a leña, o evitar la preparación de algunos alimentos a fin de administrar el gas, cuando disponen de este. Pero, la alternativa de cocinar a leña, además de impactar en la salud de las familias, representa un costo que muchos usuarios no están en la capacidad de cubrir.

Algunas comunidades han reportado permanecer sin el servicio entre dos y cinco meses, o más tiempo. Portales de cobertura nacional o regional como El Pitazo, Crónica Uno y Diario Los Andes, reportan con frecuencia las fallas del servicio en localidades de diferentes regiones del país, así como las protestas que se generan en torno a la exigencia del suministro. La falta de gas en ciudades como Mérida, San Cristóbal, localidades de los estados Trujillo, Bolívar y de la región Capital, por solo citar algunos ejemplos, son reseñadas con frecuencia en los diferentes medios informativos.