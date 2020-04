Cedice: Sin financiamiento internacional será difícil recuperar el país tras la pandemia - Runrun

Alertan que el gobierno de Maduro no cuenta con fondos de previsión y estabilización macroeconómica ni ahorros

El economista e investigador de Cedice-Libertad, Oscar Torrealba, explicó el comportamiento de la economía venezolana durante la emergencia sanitaria por el Covid-19 y aseguró que esta solo podrá recuperarse, una vez pase la crisis, solo a través de financiamiento internacional.



“Estamos ante una crisis profunda que por supuesto vamos a superar, pero sí habrá consecuencias económicas fuerte que afectará la vida de muchas personas. Lo primero que viene es una reconfiguración de la economía mundial orientada al teletrabajo, eso es ya, el futuro inmediato. En el caso venezolano la única forma de recuperación es acudiendo al financiamiento internacional, por no tener músculo financiero que la respalde, si no es así, será imposible hacer frente a la recuperación económica que ya necesitábamos antes de la pandemia”, explicó Torrealba en Primera Página, por Globovisión.

El investigador de Cedice comentó que desde este centro se ha registrado la variación de precios en Venezuela desde 2017 y a la fecha la última variación de precios quincenal, es decir, al 30 de marzo, fue de 18,84 % siendo dos rubros los más importante: alimentos (18 %) y transporte (67 %).

“Si lo medimos a 30 días vemos una variación en alimentos de 30 %, ¿A qué se debe esto?”, se pregunta el economista. “Primero a la contención de la inflación que no es por política monetaria en sí, sino por una política restrictiva que tiene que ver con el encaje que golpea severamente al PIB, tratando de controlar un tipo de cambio pero que, al no controlar el déficit fiscal, no es sostenible en el tiempo, por tanto era de esperarse que el tipo de cambio tuviese un ajuste”, explicó.

“Si aumentas el encaje legal tratando de controlar el crédito bancario pero no solucionas problemas fiscales y el financimiento es mediante la monetización, puede esperarse que la inflación siga en Venezuela. En medio de la pandemia el gobierno venezolano no cuenta con los fondos de previsión y estabilización macroeconómica ni ahorros, pero ha prometido un conjunto de bonos y como no tenemos ahorros es de esperarse que estas derogaciones las haga mediante emisión de dinero”, agregó.