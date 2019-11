Femicidios en Venezuela ignorados e invisibilizados por el Estado venezolano - Runrun

Según Monitor de Victimas, entre enero y mayo de 2019 asesinaron a 33 mujeres en Caracas

En Venezuela existe una alta tasa de asesinatos entre los que se encuentran los femicidios cuya cifras son invisibles para el Estado venezolano ya que no se presentan estadística alguna con estos casos que afectan a una gran cantidad de mujeres.

Según informe de Monitor de victimas, solo en la ciudad de Caracas entre enero y mayo de 2019 asesinaron a 33 mujeres. La ONG Mujeres al Límite informó que el 58,6 % de los casos los victimarios de los femicidios fueron sus parejas para ese momento y 7,7 % ocurrieron a manos de exparejas.

En el país hace tres años el Estado no revela datos acerca de la violencia de género. Para la organización feminista Juntas y a la Izquierda, el Estado venezolano muestra su cara patriarcal y machista cuando desconoce deliberadamente el asesinato de mujeres y de violencia de género. Habría que preguntarse también qué papel juega al respecto las mujeres que ocupan altos cargos públicos gubernamentales e institucionales.Los informes y cifras que han emitido voceros del gobierno, como es el caso del Fiscal General de la República han sido informadas de manera verbal, lo que no permite verificar las cifras ya que no existen informes oficiales, además de no cumplir con una peridicidad regular que permita establecer un panorama general de violencia y femicidio.

Según el portal Cotejo.Info en 2018 ocurrieron 448 femicidios en Venezuela y en comparación con 2017 aumentó 10,8 %.

Es importante hablar específicamente de femicidio porque resulta de una forma de discriminación grave contra las mujeres y esta es una forma de violencia con perfil propio que hay que visibilizar, dejando clara sus causas y consecuencias, que son distintas a otras formas de homicidio.

Solo en el 2018, según la OVV hubo en total 23 mil 47 muertes violentas. No existen cifras oficiales que difundan la frecuencia y porcentaje de los femicidios, lo que significaría la invisibilización de este flagelo que azota a las mujeres venezolanas y a mujeres de todos los países del mundo. La gravedad es que no solo no se difunden las cifras de los feminicidios, sino que de hecho está negado el acceso a los datos.