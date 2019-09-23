Entre cuatro y ocho horas sin luz pasan usuarios en interior del país según Cedice - Runrun

ENTRE CUATRO Y OCHO HORAS DIARIAS puede pasar sin servicio de electricidad un venezolano en el interior del país.
Así se desprende de un informe del Monitor de Servicios Públicos de CEDICE Libertad.
El reporte destaca que los cortes de energía eléctrica son cada vez más frecuentes. El deterioro de los servicios va aumentando al igual que las quejas y denuncias de los ciudadanos.
El estado Zulia ha sido el más afectado con cortes de luz de hasta 30 horas diarias continua. Se contabilizan alrededor de 50 mil denuncias a través de la red social Twitter
A nivel nacional, también se reportaron fallas en la telefonía fija y móvil nacionalizada (Cantv y Movilnet). Se procesaron cerca de 60 mil denuncias relacionadas con problemas en líneas telefónicas, cobertura y servicio de internet.
Igualmente hubo denuncias en el ámbito del transporte público. “Los usuarios sostienen que tienen propensión a pagar más si el servicio funcionase. Actualmente, pagan tarifas privadas pues aseguran que es continuo, efectivo y seguro”, destaca en el informe.
600 mil denuncias en Twitter se evidenciaron en lo que respecta al servicio de agua. “Considerando que el sistema eléctrico está a punto de colapsar, y por ende el hidroeléctrico, se estima que, de no hacerse las inversiones necesarias en la reparación y rediseño del esquema de suministro, haya un corte que puede prolongarse por más de 2 semanas”, reza el estudio de Cedice
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