Codhez: Salario mínimo solo compra 1,72 kilos de harina de maíz - Runrun

LA COMISIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS del Estado Zulia (Codhez) publicó el monitoreo de precios de alimentos en mercados de Maracaibo correspondientes a la primera quincena de septiembre.
En este monitoreo destaca el incremento del precio del cartón de 12 huevos que asciende al 57%. A finales del mes de agosto, su precio se ubicaba en Bs. 22.139,00, y pasó a costar Bs. 34.714,00.
La carne de res de primera se consigue en Bs 67.368,18, registrando un aumento del 42% con respecto a la quincena anterior. Por su parte, el precio del corte de carne de segunda se ubica en Bs.42.423,53 contabilizando un incremento de 37%. Mientras tanto, el pollo entero se consigue en Bs. 50.646,77, registrando un incremento de 37%.
El consumo de proteínas se hace cada vez más cuesta arriba para los marabinos. Alimentos como los huevos, que antes eran la opción de las familias para sustituir la carne y el pollo, se están volviendo inaccesibles debido a su alto costo.
Cabe destacar que este estudio de precios se realiza en abastos, supermercados, carnicerías, y todos los mercados populares de la ciudad, y en promedio, el precio de la mayoría de los rubros monitoreados sobrepasan el salario mínimo. Los cortes de primera y segunda de carne de res; todos los cortes de pollo (entero, pechuga, muslos, alitas); todos los granos (caraotas, arvejas, lentejas, frijoles); el cartón de 30 huevos, el queso blanco semiduro, la margarina y el aceite vegetal están por encima de los 40 mil bolívares.
Con el salario mínimo que recibe una persona por todo un mes de trabajo, apenas se podrían comprar 6,140 kilos de yuca, o 2,101 kilos de cebolla, o 1,72 kilos de harina precocida de maíz.
Por otra parte, otros de los alimentos que más aumentaron fueron las arvejas (+79%), los frijoles (+59%), el aceite vegetal (+51%), la costilla de res (+48%), las alitas (+46%) y la yuca (+42%). En esta quincena, la organización también hizo un monitoreo de los precios de cuatro frutas: cambúr, lechosa, guayaba y mandarina. El precio promedio del cambúr (Bs. 7.474,21) representa el 19% del salario mínimo vigente, mientras que el de la mandarina (Bs. 22.205,27) equivale a 55% del ingreso mensual de los venezolanos.
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