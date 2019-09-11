Acceso a la Justicia: Es ingenuo de parte de Bachelet darle otra oportunidad a Maduro - Runrun

COMO UNA INGENUIDAD calificó el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels la propuesta de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos Michelle Bachelet de concederle una nueva oportunidad al gobierno de Nicolás Maduro.
“Es un gobierno que no tiene palabra y no cumple con sus obligaciones”, dijo Daniels.
El director de Acceso a la Justicia dijo que no dudaba de la buena fe de la Bachelet. “Pero si dudo del gobierno de Maduro porque unos días antes que esta diera su informe y que le negaran la entrada a dos representantes de su oficina, se le permite a estos tener acceso a Ramo Verde. Esto es un tira y afloja de acuerdo a la conveniencia, una vieja táctica del gobierno”, señaló Daniels en una entrevista al portal .
Sostuvo que el informe evidencia los atropellos que se cometen en Venezuela en materia de violaciones a los derechos humanos. “Lo que denuncian las ONG no es ficción. Pedimos que este informe se remita a la Corte Penal Internacional y hayan responsabilidades del tipo penal”, dijo.
Entre las exigencias del complemento del informe de Bachelet presentado recientemente se encuentra la disolución de las Faes, cuerpo al que Maduro ha ratificado en el pasado reciente.
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