Según Kapé Kapé, 100 familias warao viven y se alimentan de la basura - Runrun

LA ONG KAPÉ KAPÉ denunció este jueves cómo 100 familias waraos viven y se alimentan de la basura, en Tucupita, estado Delta Amacuro.
A través de una nota de prensa la ONG Kapé Kapé retrató la dramática situación con el testimonio de Sonia Moreno, madre warao de tres hijos.
“Sonia Moreno es una madre que actualmente vive con sus tres hijos en el vertedero de Tucupita, desconoce su edad y no sabe leer ni escribir. Todos los días recuerda la pérdida de sus cinco hijos que fallecieron entre 2016 y 2018, tras presentar diarrea y desnutrición, mientras, con los otros tres se dirige hasta el vertedero de basura de Tucupita para poder conseguir ropas y residuos de comida, así comer durante el día”, cuenta Kapé Kapé en la nota de prensa.
Agregan que así como Sonia Moreno, otras 100 familias están en la misma situación, en su mayoría pertenecientes a la etnia warao.
A pesar de lo conocida y dramática realidad de Sonia y sus hijos, Kapé Kapé asevera que las instituciones gubernamentales de la región “mantienen a los habitantes del sector prácticamente marginados de los programas sociales, ni siquiera disfrutan de los beneficios que son otorgados a través del sistema del carnet de la patria, programa bandera del gobierno de Nicolás Maduro”, denuncia..
Señalan que las familias que viven en el vertedero de basura presentan cuadros alarmantes de mal nutrición, enfermedades de la piel, diarreas, vómitos y otros brotes endémicos característicos de las condiciones de insalubridad en las que viven.
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