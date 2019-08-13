Inaesin califica de vergonzoso salario mínimo del venezolano - Runrun

TRES MESES HAN PASADO desde el último decreto presidencial que elevó a Bs 40.000 el salario mínimo que perciben los trabajadores en Venezuela.
“Desde la segunda quincena de abril los venezolanos que dependen de un salario mínimo reciben el equivalente a 3 dólares mensuales”, dijo la directora de Proyectos del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), Linerby Sánchez.
Sánchez manifestó que entre los meses de abril y junio, la inflación se ubicó en 137,10%, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor que publica la Asamblea Nacional. “Mientras, los trabajadores perciben los mismos Bs 40.000, que solo alcanzan para comprar hoy en día un cartón de huevos (Bs 32.000)”, señaló.
De acuerdo a datos del Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Inaesin, en el último año se ha incrementado el número de protestas en demanda de mejores condiciones laborales.
“Mientras no se produzca un cambio en las políticas económicas que conduzcan a recuperar la producción y el salario de los trabajadores, los venezolanos seguirán pasando penurias con salarios de hambre”, agregó.
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