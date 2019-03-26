Codhez presentará su informe sobre situación de DDHH en el Zulia durante 2018 - Runrun

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) presentará este jueves, 28 de marzo, su informe sobre la situación de derechos humanos durante 2018 en el estado Zulia.
“Todos los años elaboramos un informe anual donde procuramos recoger las violaciones a los derechos humanos que hemos documentado en el estado Zulia, de distintos tipos como los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales” explicó María Inés Hernández, portavoz de la organización, durante una visita a PANORAMA este martes.
Hernández explicó que este año el énfasis será la emergencia humanitaria compleja en un documento que comprende varios capítulos.
“Hablamos de la situación del derecho a salud y el derechos a la alimentación. Este año hicimos un informe sobre seguridad alimentaria con unas cifras bastante alarmantes, como que el hambre acecha tres de cada cuatro hogares en Maracaibo (…), esas cifras también las expondremos con el informe anual”, destacó.
También detallarán sobre “las deficiencias de los servicios públicos y todas las implicaciones que ha tenido para la vida de las personas, especialmente para las personas con insuficiencia renal crónica y las muertes que se han registrado como consecuencia de eso”.
En el primer capítulo realizan un repaso y revisión de algunos casos que lleva la ONG y la situación del papel para la prensa. En el capítulo dos, hablan sobre “los derechos políticos durante la Asamblea Nacional Constituyente y las consecuencias de la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”.
En el tercer segmento, ofrecen “cifras de ejecuciones extrajudiciales”; mientras, en el cuarto, y más largo capítulo, se extienden sobre la emergencia humanitaria compleja. En el quinto, informarán sobre la gestión cultural y en sexto sobre las comunidades indígenas, las amenazas a la prensa y la deficiencia de los servicios públicos en la Guajira venezolana.
“Este es el trabajo de todo un año, todo un año documentando por diversas vías (…) queremos exponerlo este jueves y también el informe temático sobre seguridad alimentaria”, expresó.
Codhez viene trabajando desde 2014 y ha presentado estos informes desde 2016. La exposición del año 2018 será cerrada, pero el informe se publicará posteriormente en su sitio web: www.codhez.org.ve
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