Enrique Márquez: “No veo elecciones en el corto plazo”

Este viernes, 27 de febrero, el excandidato presidencial Enrique Márquez ofreció una rueda en el Hotel Marriott de Caracas, en la que aseguró que “no ve elecciones en el corto plazo” en Venezuela.

“No veo elecciones en el corto plazo, por lo tanto, no soy candidato. Tengo una candidata, la constitución. Y la segunda candidata que tengo se llama democracia. Voy a estar trabajando porque mis dos candidatas ganen. Esa es la verdad”, dijo Márquez quién fue liberado el pasado 8 de enero en el marco de un proceso de liberaciones de presos políticos.

“Sería un error empezar una fiesta electoral de una elección que no existe todavía. No caigamos en errores”, pidió Márquez.

A tres días de su llegada de los Estados Unidos, tras una reunión con el presidente Donald Trump, Márquez afirmó sentirse útil en la acción política en Venezuela. Aseguró que su papel está al lado de la gente “buscando cambios sólidos” para la construcción de la democracia.

La ruta democrática y la amnistía

Para Márquez la ruta para unas elecciones libres debe ser impulsada por los mismos venezolanos. “Tenemos que renovar las instituciones porque no podemos tener una elección con este Consejo Nacional Electoral , las fallas, con este TSJ o sin libertades”.

Aclaró que no volvería a dirigir el ente electoral nuevamente: “No me veo en el CNE, ya es una experiencia vivida, hice el trabajo que tenía que hacer allí”. Márquez insistió en que el actual ente electoral “no sirve para unas elecciones limpias”.

El dirigente reiteró que la reconstrucción del país solo podrá generarse mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto a las instituciones.

Enrique Márquez celebró la Ley de Amnistía pero recordó que “aún queda mucho por hacer”.

“Yo saludo la Ley de Amnistía; me parece que no está completa, pero es un paso indispensable. La Ley de Amnistía debe ser un primer paso, no un paso definitivo y último”, dijo.

“No he conversado con María Corina”

En la ronda de preguntas, Marquez informó que no ha conversado con la lider de oposición María Corina Machado desde que fue excarcelado.

“No he conversado con María Corina desde que salí de la prisión, no he recibido contacto. A propósito de lo de EEUU tampoco hemos hablado”, aseguró.

El dirigente dejó claro que tiene la disposición de trabajar con ella, pero también con todos los sectores del país. “Yo tengo la posibilidad de hablar con todos los sectores, me siento preparado para eso. Creo en un gobierno de unidad nacional. (…) Yo tengo relaciones con la Plataforma Unitaria Democrática, tengo grandes amigos allí. A la par de eso, tengo grandes amigos en la Asamblea Nacional, los conozco a todos, los aprecio a todos. Me parece que están haciendo un buen trabajo”.

Gratitud a Zapatero y Petro

Enrique Márquez manifestó sentir un profundo agradecimiento hacia el expresidente español Rodríguez Zapatero -acusado en varias oportunidades por temas de corrupción-, a quien considera que “juega un gran papel” en Venezuela y espera que “el tiempo se lo reivindique”.

“El presidente Rodríguez Zapatero cuenta con todo mi amor y cariño y lo digo así. No solo por la cercanía que tuvimos, sino porque se portó con mi esposa como se puede portar un hermano, mientras yo estuve preso”, dijo y agregó que no va a negar su amistad con él.

Asimismo, Márquez afirmó que el mandatario colombiano Gustavo Petro fue un gran aliado para lograr su liberación. Informó que ha estado en contacto con el embajador y que muy pronto visitará a Colombia y algunos países de Europa.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

