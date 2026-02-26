Liberaron Jonathan Carrillo, el único periodista que seguía preso

La tarde de este jueves, 26 de febrero, fue liberado el periodista Jonathan Carrillo, detenido desde el pasado 20 de julio de 2022.

Según información difundida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) a través de su cuenta en X, el periodista estuvo tres años, siete meses y seis días preso en El Helicoide y en Yare III.

Carrillo era el último de los periodistas que permanecía detenido.

#AHORA | También este #26Feb fue liberado el periodista Jonathan Carrillo, preso desde el 20 de julio de 2022. Estuvo preso en El Helicoide y trasladado en septiembre a Yare II. Lo mantivieron enecerrado 3 años, 7 meses y 6 días.

Jonathan era el último de los periodistas y… pic.twitter.com/XpsFu22bKS — SNTP (@sntpvenezuela) February 26, 2026

Más temprano también fue liberado el periodista Pedro Urribarri. El sindicato señaló que con la liberación de estos dos últimos comunicadores sociales finaliza una etapa de detenciones “arbitrarias y carentes de sustento legal” en contra de los trabajadores de la prensa.

Jonathan Carrillo se le acusó de migración ilícita de personas extranjeras, uso de documento público falso, usurpación de funciones y asociación para delinquir.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.



